Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Theo Kyodo, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) chiều 9-11 đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với tỉnh Iwate sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ ngoài khơi Thái Bình Dương, phía Đông Bắc nước này.

Khu vực cảnh báo sóng thần (màu vàng). Ảnh: JAPAN TIMES

Theo JMA, sóng thần cao tới 1 mét có thể ập vào bờ biển Iwate sau khi rung chấn xảy ra lúc 17 giờ 3 phút (giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển Sanriku, ở độ sâu khoảng 10km. Trận động đất được ghi nhận mức độ 4 trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản (tối đa là 7) tại một số khu vực của các tỉnh Iwate và Miyagi.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong, song nhà chức trách cảnh báo người dân khu vực ven biển cần di chuyển đến nơi cao hơn và theo dõi chặt chẽ các thông báo tiếp theo.

Trước đó, hồi tháng 10, một trận động đất 5,9 độ cũng được ghi nhận ngoài khơi phía đông Hokkaido, nhưng không gây nguy cơ sóng thần. Nhật Bản nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, nơi thường xuyên xảy ra động đất và sóng thần lớn.

KHÁNH MINH