Nga và Iran tính mở tuyến vận tải container song phương

Cơ quan Liên bang Nga về Giao thông đường biển và đường thủy nội địa cho biết, Nga và Iran đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên gia để thảo luận việc mở tuyến vận tải container thường xuyên giữa các cảng biển của hai nước, nhằm tạo thuận lợi cho luồng hàng hóa.

Cảng Makhachkala trở thành một phần của Hành lang Vận tải Bắc - Nam Quốc tế (INSTC), kết nối Nga qua Azerbaijan và Iran với Trung Đông và Nam Á. Ảnh: russiaspivottoasia.com
Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của cơ quan trên ngày 7-11 cho hay: “Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận khả năng mở tuyến vận tải container giữa cảng Makhachkala của Nga và các cảng biển của Iran. Các đoàn cũng bàn về việc thành lập một tập đoàn các công ty vận tải biển... Ngoài ra, việc phát triển tuyến du lịch đường biển trên biển Caspi cũng được đưa ra thảo luận”.

Theo thông cáo, việc hiện đại hóa cảng Makhachkala và bảo đảm an toàn hàng hải là một trong những ưu tiên do Tổng thống Nga Vladimir Putin giao cho Chính phủ, trong khuôn khổ Hành lang vận tải quốc tế Bắc – Nam nhằm kết nối Nam Á với châu Âu thông qua Nga, Trung Á và vùng Kavkaz.

KHÁNH HƯNG

Nga Iran tuyến vận tải container luồng hàng hải

