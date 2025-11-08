Nga và Iran tính mở tuyến vận tải container song phương

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của cơ quan trên ngày 7-11 cho hay: “Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận khả năng mở tuyến vận tải container giữa cảng Makhachkala của Nga và các cảng biển của Iran. Các đoàn cũng bàn về việc thành lập một tập đoàn các công ty vận tải biển... Ngoài ra, việc phát triển tuyến du lịch đường biển trên biển Caspi cũng được đưa ra thảo luận”.
Theo thông cáo, việc hiện đại hóa cảng Makhachkala và bảo đảm an toàn hàng hải là một trong những ưu tiên do Tổng thống Nga Vladimir Putin giao cho Chính phủ, trong khuôn khổ Hành lang vận tải quốc tế Bắc – Nam nhằm kết nối Nam Á với châu Âu thông qua Nga, Trung Á và vùng Kavkaz.