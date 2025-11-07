Nhật Bản nối lại xuất khẩu hải sản sang Trung Quốc

Ngày 6-11, Nhật Bản đã xuất lô hải sản đầu tiên sang Trung Quốc sau hơn một năm gián đoạn do lệnh cấm nhập khẩu từ Bắc Kinh liên quan đến việc xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Sò điệp đánh bắt tại Nhật Bản. Ảnh: ASAHI

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7-11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính phủ “đánh giá tích cực” việc nối lại xuất khẩu. Theo đó, lô hàng gồm 6 tấn sò điệp đông lạnh từ đảo Hokkaido đã được thông quan, đánh dấu bước khởi đầu cho tiến trình khôi phục thương mại thủy sản giữa hai nước. Dự kiến, 600kg hải sâm muối từ tỉnh Aomori, Đông Bắc Nhật Bản, cũng sẽ được xuất đi vào ngày 11-11.

Trung Quốc áp lệnh cấm toàn diện đối với thủy sản Nhật Bản từ tháng 8-2023 để phản đối việc Tokyo bắt đầu xả nước thải từ nhà máy Fukushima Daiichi ra biển. Tuy nhiên, hai bên đã đạt được thỏa thuận hồi tháng 6 năm nay nhằm từng bước nối lại hoạt động xuất khẩu.

Theo quy định mới, các cơ sở chế biến của Nhật Bản phải đăng ký với nhà chức trách Trung Quốc và nộp giấy chứng nhận kiểm tra phóng xạ trước khi xuất hàng. Hiện chỉ có 3 cơ sở được cấp phép, trong khi hàng trăm hồ sơ khác đang chờ xét duyệt.

Lệnh cấm riêng vẫn tiếp tục được áp dụng đối với các sản phẩm biển và nông sản từ 10/47 tỉnh của Nhật Bản, bao gồm Fukushima, Miyagi và Tokyo – vốn đã bị hạn chế nhập khẩu từ sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Động thái nới lỏng lần này diễn ra trong bối cảnh Tokyo và Bắc Kinh đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương, vốn nhiều lần căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ, lịch sử chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ - Trung. Chính phủ Nhật Bản cũng đang thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế còn lại, bao gồm lệnh đình chỉ nhập khẩu thịt bò Nhật Bản từ năm 2001 do bệnh bò điên.

KHÁNH MINH