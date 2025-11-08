Tòa án Tối cao Mỹ cho phép hoãn giải ngân quỹ hỗ trợ lương thực

Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm thời giữ lại khoảng 4 tỷ USD - khoản tiền đủ để cấp kinh phí cho chương trình hỗ trợ lương thực dành cho 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp trong tháng này.

Các nhân viên thực thi pháp luật tại cơ sở Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ ở Portland, bang Oregon. Ảnh: OPB

Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, ngày 7-11, đã ban hành lệnh hoãn thực thi nói trên, đồng thời cho biết lệnh hoãn sẽ có hiệu lực trong 2 ngày để tòa cấp dưới có thêm thời gian xem xét đề nghị của chính quyền về việc chỉ tài trợ một phần cho Chương trình hỗ trợ Dinh dưỡng bổ sung (SNAP) trong tháng này, do chính phủ vẫn đang trong thời gian bị đóng cửa một phần.

Lệnh hoãn được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chính quyền Tổng thống Trump đệ đơn kiến nghị khẩn cấp, yêu cầu đình chỉ phán quyết trước đó của thẩm phán John McConnell, tại Tòa án Quận ở Providence (bang Rhode Island) yêu cầu chính phủ phải cấp đủ kinh phí cho SNAP ngay trong ngày 7-11, với mức chi vào khoảng 8,5 tỷ - 9 tỷ USD/tháng. Các luật sư của Bộ Tư pháp cho rằng phán quyết của thẩm phán McConnell sẽ “gây thêm hỗn loạn trong thời gian chính phủ đóng cửa”, do có hàng chục triệu người sẽ đổ đi rút tiền ồ ạt tại các ngân hàng.

Trong một diễn biến khác, quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới thành phố Portland của bang Oregon của Tổng thống Trump đã bị bà Karin Immergut, thẩm phán Tòa án quận tại bang Oregon, ra phán quyết là trái pháp luật. Đây là phán quyết đầu tiên ngăn chặn hành động triển khai quân đội của Chính quyền Tổng thống Trump với lý do dẹp yên các cuộc biểu tình phản đối cơ quan nhập cư. Theo luật định, chính quyền Tổng thống Trump có quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

KHÁNH HƯNG