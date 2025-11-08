Đức quyết liệt cải cách hành chính

Nội các Đức vừa thông qua một gói biện pháp toàn diện nhằm khắc phục tình trạng quan liêu vốn được coi là “căn bệnh kinh niên” của nền hành chính công.

Gói cải cách gồm 50 điểm hành động cụ thể, hướng tới cắt giảm thủ tục báo cáo, đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa quy định. Chính phủ Đức cũng cam kết tăng tốc các quy trình phê duyệt dự án, thúc đẩy xây dựng mạng di động, hạ tầng cáp quang và số hóa hợp đồng bất động sản, những lĩnh vực lâu nay nổi tiếng chậm trễ.

Giới quan sát cho rằng, nếu chương trình được triển khai nghiêm túc và có cơ chế giám sát chặt, Đức có thể tiết kiệm hàng tỷ EUR chi phí mỗi năm và cải thiện mạnh mẽ năng suất.

Theo các chuyên gia kinh tế, đây là bước đi tiếp theo trong chương trình cải cách hành chính được Thủ tướng Friedrich Merz khởi xướng từ tháng 5, sau khi ông cam kết “giải phóng nền kinh tế Đức khỏi gánh nặng thủ tục”. Từ đó đến nay, Berlin đã phân bổ 3 tỷ EUR cho các biện pháp hỗ trợ hành chính và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Karsten Wildberger khẳng định, mục tiêu lần này không chỉ là giảm gánh nặng ngắn hạn, mà còn là “xây dựng một nền hành chính hiệu quả, minh bạch, phục vụ sự tăng trưởng dài hạn của nước Đức”.

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp vẫn tỏ ra dè dặt. Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Đức (ZDH) Joerg Dittrich đánh giá cao quyết tâm của chính phủ, nhưng cảnh báo “sự thay đổi thực sự chỉ bắt đầu khi các quy định được đơn giản hóa trên thực tế”.

Giám đốc Điều hành Liên đoàn Công nghiệp cơ khí (VDMA) Thilo Brodtmann cho rằng, gói biện pháp “vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp”, đặc biệt trong việc cắt giảm những báo cáo trùng lặp và phê duyệt kéo dài.

Theo truyền thông Đức, nước này đang đứng trước thách thức kép: vừa phải vực dậy nền kinh tế đầu tàu châu Âu đang tăng trưởng chậm, vừa phải hiện đại hóa bộ máy cho thời kỳ số hóa.

Nếu không cải cách triệt để, Đức có nguy cơ tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh như Hà Lan hay Đan Mạch, những quốc gia đã hoàn tất số hóa hầu hết dịch vụ công. Vì vậy, gói biện pháp mới được xem không chỉ là nỗ lực hành chính mà còn là phép thử về năng lực lãnh đạo của Chính phủ Đức.

KHÁNH MINH