Nổ lớn tại khu trường học ở Indonesia khiến ít nhất 54 người bị thương

Theo các phương tiện truyền thông Indonesia, ngày 7-11 , đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng tại một thánh đường Hồi giáo nằm trong khuôn viên trường học ở khu vực Kelapa Gading, Bắc Jakarta, khiến ít nhất 54 người bị thương.

Cảnh sát triển khai tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: KOMPASTV

Cảnh sát Indonesia cho biết các nạn nhân bị thương với mức độ khác nhau, trong đó nhiều người bị bỏng nặng, đang được điều trị tại các bệnh viện lân cận. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai đội đặc nhiệm và xe cứu thương để sơ tán người bị nạn.

Các kênh truyền hình địa phương như KompasTV và MetroTV phát hình ảnh khu vực xung quanh thánh đường bị hư hại, khói bốc lên và hàng chục cảnh sát đứng gác, thiết lập hàng rào an ninh. Người dân địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào thời điểm nhiều học sinh và giáo viên đang có mặt trong khuôn viên trường, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta cho hay nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song bước đầu nhận định có thể liên quan đến rò rỉ khí hoặc thiết bị điện trong khu vực thánh đường. Chính quyền thành phố đã yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn tại các cơ sở giáo dục và tôn giáo nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Vụ nổ khiến dư luận Indonesia lo ngại về tình trạng an toàn tại các công trình công cộng, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều trường học và cơ sở tôn giáo đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

