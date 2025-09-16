Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường ngoài công lập tăng cường gắn kết với trường công lập

Sáng 16-9, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn TPHCM.

Theo ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập (Sở GD-ĐT TPHCM), sau khi sáp nhập TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, toàn thành phố có 3.250 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trong đó, chiếm tỷ lệ lớn nhất là loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học với 1.594 đơn vị, kế đó là tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với 665 đơn vị.

Trong năm học 2024-2025, tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập có nhiều biến động. Cụ thể, có 3 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, 47 trung tâm ngoại ngữ - tin học, 6 trung tâm giáo dục kỹ năng sống giải thể.

Ngoài ra, 2 trung tâm ngoại ngữ - tin học, 21 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động.

Số lượng trường và trung tâm mở mới là 418 đơn vị.

Tính đến cuối năm học 2024-2025, cơ sở dữ liệu của các cơ sở giáo dục ngoài công lập được số hóa, giúp việc tra cứu, tìm kiếm, xử lý thông tin nhanh hơn, đặc biệt là công tác kiểm tra sau cấp phép thuận lợi.

“Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM được mở rộng, số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập lớn và có nhiều biến động, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Tới đây, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT với các sở, ngành; UBND phường, xã và đặc khu để tăng cường sức mạnh quản lý trên địa bàn”, ông Nguyễn Hữu Tâm thông tin.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập là bộ phận không tách rời trong hệ thống giáo dục quốc dân, đóng góp vai trò quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố.

“Với hệ thống công lập, thành phố đang phấn đấu mục tiêu nâng cao dân trí, tạo điều kiện công bằng trong tiếp cận giáo dục để con em người dân thành phố đều được đến trường. Riêng hệ thống ngoài công lập là sự lựa chọn của người học để nâng cao chất lượng dịch vụ, học tập theo nguyện vọng của gia đình, qua đó tạo sự đa dạng về loại hình hoạt động của giáo dục thành phố”, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhìn nhận.

Người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo TPHCM cho rằng, với quy mô hoạt động lớn, nề nếp kỷ cương có ý nghĩa quan trọng. Với tốc độ phát triển nhanh, mỗi ngày có thêm nhiều đơn vị thành lập mới, cần duy trì nề nếp kỷ cương, giữ gìn và phát triển thương hiệu của các cơ sở ngoài công lập.

Hoạt động kiểm tra là để đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở chứ không phải tạo rào cản, hạn chế hoạt động của các cơ sở ngoài công lập, qua đó đảm bảo môi trường hoạt động an toàn, công bằng trong phát triển hoạt động của các cơ sở.

Song song đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục ngoài công lập chia sẻ kinh nghiệm phát triển các phương pháp dạy học tiên tiến, sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại cho các cơ sở giáo dục công lập, tạo cầu nối gắn kết, phát triển phong trào dạy học sôi nổi, tiến bộ trên toàn địa bàn thành phố.

Năm học 2024-2025, Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập đã chuyển Thanh tra Sở tham mưu xử phạt theo thẩm quyền đối với 11 trường tư thục, 4 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, 1 đơn vị kỹ năng sống, 2 trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập. Kết quả, Thanh tra Sở đã tham mưu Quyết định xử phạt đối với 6 trường tư thục, 4 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài; 3 trung tâm ngoại ngữ, tin học; 4 tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và các cơ quan có liên quan, trên cơ sở đó mời 43 đơn vị làm việc nhằm xử lý thông tin kịp thời, giảm lượng đơn thư khiếu nại.

THU TÂM