Rà soát hoạt động cơ sở mầm non ngoài công lập

Kết quả kiểm tra hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập do Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) thực hiện cho thấy vẫn còn tình trạng cơ sở mầm non ngoài công lập nhận trẻ không đúng độ tuổi theo loại hình đăng ký; nhận vượt số lượng trẻ theo quy định nhóm lớp; tổ chức các dịch vụ dạy thêm, học thêm, tập viết chữ, luyện viết chữ đẹp cho trẻ mầm non...

Bên cạnh đó, một số nhóm lớp độc lập chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn cho trẻ, cơ sở vật chất còn ẩm thấp, thiếu đồ dùng, đồ chơi, nhà vệ sinh chật hẹp...

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị cán bộ chuyên trách Phòng Văn hóa - Xã hội của 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM tăng cường rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đảm bảo các cơ sở nhận đúng đối tượng học sinh và sĩ số theo loại hình đăng ký, tuyệt đối không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non.

THANH THU