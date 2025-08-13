Giáo dục

Rà soát hoạt động cơ sở mầm non ngoài công lập

SGGP

Kết quả kiểm tra hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập do Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) thực hiện cho thấy vẫn còn tình trạng cơ sở mầm non ngoài công lập nhận trẻ không đúng độ tuổi theo loại hình đăng ký; nhận vượt số lượng trẻ theo quy định nhóm lớp; tổ chức các dịch vụ dạy thêm, học thêm, tập viết chữ, luyện viết chữ đẹp cho trẻ mầm non...

Bên cạnh đó, một số nhóm lớp độc lập chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn cho trẻ, cơ sở vật chất còn ẩm thấp, thiếu đồ dùng, đồ chơi, nhà vệ sinh chật hẹp...

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị cán bộ chuyên trách Phòng Văn hóa - Xã hội của 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM tăng cường rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đảm bảo các cơ sở nhận đúng đối tượng học sinh và sĩ số theo loại hình đăng ký, tuyệt đối không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non.

THANH THU

Từ khóa

Sở GD-ĐT TPHCM Ẩm thấp Đặc khu Đối tượng học sinh Chật hẹp Nhà vệ sinh Đồ chơi Đồ dùng mầm non ngoài công lập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn