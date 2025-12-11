Cần Thơ: Trao 135 suất học bổng đến học sinh vùng biển và dân tộc thiểu số

Ngày 11-12, Ban điều hành Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu” phối hợp cùng Thành đoàn Cần Thơ và Sở GD-ĐT TP Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng năm học 2025 - 2026 cho 135 học sinh vượt khó học tốt.

Bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và lãnh đạo phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) trao học bổng đến các em học sinh

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 90 suất học bổng Vừ A Dính; 25 suất học bổng từ Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất hỗ trợ con em của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng. Tất cả các học bổng có trị giá 1.000.000 đồng/suất.

Lãnh đạo Thành đoàn và Sở GD-ĐT TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh trên địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đánh giá cao tính nhân văn của học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu”. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về điều kiện học tập mà còn góp phần khích lệ, động viên và thắp lên tương lai tươi sáng cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biển trên địa bàn Cần Thơ.

Trao 20 suất hỗ trợ con em của cán bộ biên phòng vượt khó học giỏi

Quỹ học bổng “Vừ A Dính” và Quỹ Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là Chủ tịch Quỹ và Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Đây là các quỹ xã hội hoạt động với mục tiêu chăm lo, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, vùng xa và con em của ngư dân, lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo.

