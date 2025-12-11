Xây dựng quy chế phối hợp giữa trường học với công an về công tác phòng cháy chữa cháy

Ngày 11-12, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành kế hoạch triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy của các cháu Trường Mầm non Hoa Lư (phường Sài Gòn, TPHCM)

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch này là yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục phải xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

Theo đó, các trường phải kiện toàn Ban phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Luật PCCC & CNCH, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lãnh đạo nhà trường phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra quy trình vận hành phòng cháy chữa cháy tại đơn vị; thực hiện lắp đặt các trang thiết bị, hệ thống cảnh báo cháy nhanh theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá công tác PCCC & CNCH; tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng PCCC & CNCH; kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, thoát hiểm, cứu nạn cứu hộ vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp từng độ tuổi, cấp học.

THU TÂM