Giám đốc Vinmec Central Park: “Phẫu thuật robot chỉ ý nghĩa khi dành cho số đông”

Không chỉ đầu tư robot để tạo sự đột phá về công nghệ, Bệnh viện Vinmec Central Park còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: Xây dựng Trung tâm Phẫu thuật Robot chuyên sâu - nơi công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia cùng hợp lực để giúp số đông người bệnh được tiếp cận y học tiên tiến với hiệu quả điều trị cao, chi phí tối ưu, hồi phục nhanh và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cao cho người bệnh

Trên màn hình 3D độ phân giải cao, các mạch máu của lách hiện lên rõ nét. Phía sau bàn điều khiển robot, TTƯT.TS.BS Lê Quan Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Central Park, kiêm Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Robot, thận trọng thực hiện từng thao tác bóc tách, vì chỉ vài milimet lệch khỏi mặt phẳng giải phẫu cũng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên ứng dụng hệ thống robot Hugo RAS hiện đại hàng đầu của Mỹ tại Vinmec Central Park. Người bệnh mắc chứng hồng cầu hình cầu di truyền, gây thiếu máu tán huyết mạn tính suốt hơn 10 năm. Trong thời gian dài, bệnh nhân phải truyền máu định kỳ, và sống chung với tình trạng vàng da, mệt mỏi, hụt hơi, đau nhức xương khớp và sốt về chiều.

Ê-kíp Vinmec Central Park thực hiện ca phẫu thuật cắt lách nhờ sự hỗ trợ của robot Hugo RAS

Kết quả phân tích gen cho thấy, đột biến cấu trúc màng tế bào khiến hồng cầu bị biến dạng thành hình cầu và mất tính đàn hồi. Khi đi qua lá lách, các hồng cầu bất thường này bị giữ lại và phá hủy liên tục, khiến lá lách phải hoạt động quá mức, dẫn đến cường lách thứ phát và làm tình trạng tán huyết ngày càng nghiêm trọng.

Để chấm dứt tình trạng này, đồng thời giảm tải cho tủy xương, Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt lách để điều trị cho người bệnh.

Dưới sự hỗ trợ của hình ảnh 3D cùng các cánh tay robot mô phỏng cổ tay người, ê-kíp đã kiểm soát chính xác cuống mạch, bóc tách lách khỏi đuôi tụy và xử lý lách phụ với mức mất máu tối thiểu. Sau gần 3 giờ, ca mổ kết thúc thuận lợi.

Chỉ 3 ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể xuất viện với tình trạng sức khoẻ tốt. Ca phẫu thuật giúp loại bỏ cơ quan gây phá hủy hồng cầu kéo dài suốt nhiều năm, đồng thời cải thiện tình trạng thiếu máu, nâng cao chất lượng sống sau điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân hồi phục sức khoẻ tốt chỉ 3 ngày sau ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot

Với TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, giá trị lớn nhất của ca mổ không chỉ nằm ở việc Vinmec Central Park làm chủ công nghệ phẫu thuật bằng robot hiện đại, mà còn giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kỹ thuật này với chi phí hợp lý.

Theo ông, trước đây chi phí là một trong những rào cản lớn khiến phẫu thuật robot khó tiếp cận đông đảo người bệnh. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư công nghệ, Vinmec còn triển khai Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với quy mô 280 tỷ đồng do Vingroup tài trợ. Nhờ đó chi phí nhiều ca phẫu thuật robot được kéo giảm xuống mức chỉ tương đương phẫu thuật nội soi thông thường.

Mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cao cho người bệnh cũng chính là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec Central Park. Hiện, trung tâm đồng thời vận hành robot Hugo RAS trong ngoại tổng quát và hệ thống robot CORI trong các ca phẫu thuật thay khớp. Việc đầu tư đa nền tảng không nhằm tạo lợi thế về số lượng, mà giúp bác sĩ lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho từng chuyên khoa, từng bệnh lý và từng người bệnh.

“Điều người bệnh quan tâm không phải tên của robot, mà là mình có được điều trị tốt hơn, ít đau hơn, hồi phục nhanh hơn và sớm trở lại cuộc sống bình thường hay không. Đó mới là thước đo của công nghệ”, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn chia sẻ.

Mục tiêu trở thành trung tâm ngoại khoa công nghệ cao hàng đầu Việt Nam

Thời gian qua, Vinmec Central Park không chỉ đầu tư thiết bị hiện đại, mà còn chuẩn hóa quy trình, chất lượng điều trị, đào tạo liên tục nhằm xây dựng đội ngũ đủ năng lực làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất.

Đây cũng là nền móng để bệnh viện hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm ngoại khoa công nghệ cao hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực tiếp nhận các ca bệnh phức tạp từ nhiều tỉnh, thành và xa hơn là phục vụ người bệnh trong khu vực Đông Nam Á.

TTƯT.TS.BS Lê Quan Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Central Park, tại Lễ khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec

Trước khi dẫn dắt Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec Central Park, TS.BS Lê Quan Anh Tuấn được biết đến là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại tiêu hóa và gan mật tụy.

Hiện ông là giảng viên của Hội Phẫu thuật nội soi - Nội soi châu Á và Hội Thoát vị châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời thường xuyên tham gia huấn luyện tại nhiều quốc gia trong khu vực sau nhiều năm giảng dạy bộ môn Ngoại tại Đại học Y Dược TPHCM.

“Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra một điểm chung ở các trung tâm ngoại khoa hàng đầu thế giới. Đó là công nghệ chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất. Điều tạo nên sự khác biệt là khả năng xây dựng được một hệ thống hiệu quả, một đội ngũ nhân sự vững mạnh, nơi các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, quy trình chuyên môn và dữ liệu lâm sàng vận hành như một thể thống nhất. Khi đó, công nghệ mới thực sự phát huy giá trị”, bác sĩ Tuấn cho hay.

Bên cạnh đầu tư thiết bị hiện đại, Vinmec Central Park ưu tiên chuẩn hóa quy trình, nâng cao công tác đào tạo đội ngũ nhân lực phẫu thuật robot

Bác sĩ Tuấn cho rằng, trong bối cảnh khoảng cách về công nghệ giữa các quốc gia ngày càng thu hẹp, năng lực cạnh tranh của một trung tâm y khoa sẽ được quyết định bởi chất lượng chuyên môn và niềm tin mà người bệnh dành cho đội ngũ bác sĩ.

Hiện, Vinmec Central Park đang tích cực kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước, xây dựng môi trường đào tạo thực hành trên nền tảng công nghệ mới, chuẩn hóa quy trình điều trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

“Trong tương lai, tôi mong muốn những kỹ thuật tiên tiến mà chúng tôi triển khai hôm nay sẽ không còn là kỹ thuật của riêng Vinmec, mà trở thành năng lực chung của nhiều bác sĩ Việt Nam"- ông nói.