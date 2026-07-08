Y tế khu vực Hồ Tràm khởi sắc

Từ một cơ sở y tế chủ yếu tiếp nhận, sơ cứu rồi chuyển người bệnh lên tuyến trên, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đang dần làm chủ kỹ thuật chuyên môn nhờ chương trình luân phiên bác sĩ của Sở Y tế TPHCM.

Gây dựng niềm tin

Đầu tháng 6, chị Trần Thị Mỹ Xuân (xã Đất Đỏ, TPHCM) nhập viện sau tai nạn giao thông. Chị bị chấn thương nặng, gãy xương cẳng chân, phải phẫu thuật. Như suy nghĩ thông thường, chị Xuân dự định đến sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm rồi sau đó sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Thế nhưng lần này, chị Xuân được BS-CKII Trần Bảo Quốc, Phó trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, đang luân phiên công tác tại xã Hồ Tràm động viên chị điều trị ngay tại địa phương. Ban đầu còn băn khoăn, nhưng chị đã tin tưởng các bác sĩ ở đây. Ca phẫu thuật sau đó được thực hiện thành công.

Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn và tăng cường năng lực với 6 bệnh viện tuyến cuối TPHCM. ẢNH: KHÁNH CHI

BS Trần Bảo Quốc cho hay, thay vì chỉ tập trung chuyên môn trong phòng mổ, tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, BS Quốc cùng đồng nghiệp phải tự chuẩn bị từng bộ dụng cụ để bảo đảm ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra an toàn.

“Với bệnh viện tuyến cuối, đây chỉ là một ca phẫu thuật thường quy. Nhưng tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, ca phẫu thuật là dấu mốc đặc biệt trong quá trình gây dựng, củng cố niềm tin của người bệnh”, BS Quốc chia sẻ.

Sau những ca mổ thành công liên tiếp, ngoài 6 xã trong khu vực, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm tiếp nhận người bệnh từ nhiều địa phương khác đến điều trị. Có ngày, các bác sĩ thực hiện liên tiếp hai ca phẫu thuật. Chưa đầy một tháng, lượng thuốc gây mê và dụng cụ phẫu thuật của trung tâm đã sử dụng hết, tiếp tục được chi viện từ Sở Y tế TPHCM cùng các bệnh viện tuyến trên.

BS-CKII Vũ Văn Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm, cho biết, chỉ trong tháng 6, trung tâm khám ngoại trú cho hơn 10.000 lượt người, tăng gần 13% so với tháng trước; số người bệnh điều trị nội trú tăng hơn 23%, công suất sử dụng giường bệnh tăng gần 26%. Đặc biệt, trong gần một tháng, Khoa Ngoại và Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện 53 ca phẫu thuật.

Nhiều kỹ thuật lần đầu được triển khai thành công ngay tại trung tâm, như phẫu thuật nội soi điều trị viêm phúc mạc ruột thừa, phẫu thuật thoát vị bẹn theo phương pháp Lichtenstein, kết hợp xương bằng nẹp vít, đóng đinh nội tủy có chốt và ghép da mỏng tự thân.

Ở lại để cống hiến nhiều hơn

Đợt luân phiên đầu tiên bắt đầu từ ngày 1-6 với 12 bác sĩ, điều dưỡng đến từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Nhi đồng 1 và một số cơ sở y tế của TPHCM. Để đội ngũ y tế yên tâm công tác, địa phương đã chuẩn bị khu nhà công vụ với đầy đủ máy lạnh, máy giặt, phòng sinh hoạt chung. Khu bếp luôn có sẵn gạo, trứng, thịt, mì và nhiều nhu yếu phẩm.

Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm với sự hỗ trợ của các bác sĩ luân phiên. ẢNH: KHÁNH CHI

Trong căn nhà công vụ khang trang được địa phương bố trí, câu chuyện của BS Phạm Hải Việt Tỷ, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, khiến các thành viên trong đoàn xúc động. BS Việt Tỷ vừa hoàn thành thời gian luân phiên theo kế hoạch.

Ở nhà, con gái anh mới tròn một tuổi, vợ đang mang thai tháng thứ hai. Nhưng được sự ủng hộ từ gia đình, anh đã chủ động xin ở lại thêm một tháng: “Tôi thấy mình chưa làm được hết những điều mong muốn. Tôi muốn ở lại để chuyển giao thêm nhiều kỹ thuật cho các bác sĩ tuyến dưới. Khi các bác sĩ ở đây làm chủ được kỹ thuật, người dân mới tiếp tục được hưởng lợi sau khi chúng tôi rời đi”.

Hồ Tràm và Côn Đảo là những đơn vị đầu tiên được Sở Y tế TPHCM triển khai mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa có thời hạn. Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm Phan Khắc Duy nhận xét, chương trình đã mở ra một “trang mới” cho công tác chăm sóc sức khỏe tại địa bàn 6 xã Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Xuyên Mộc và Bình Châu.

Điều lãnh đạo địa phương và người dân mong mỏi là có giải pháp lâu dài để xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm trở thành bệnh viện khu vực đủ năng lực cấp cứu, điều trị tại chỗ, xa hơn là hướng đến mô hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đảm đương nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho khoảng 200.000 người dân, cùng hàng ngàn lượt du khách mỗi tuần. PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh, việc phát triển Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm thành bệnh viện đa khoa là nhiệm vụ lớn. Sở Y tế sẽ tăng cường hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, nhân lực, quản trị và trang thiết bị, đồng thời kết nối với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao năng lực điều trị và giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

KHÁNH CHI