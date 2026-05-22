TPHCM: Tiếp tục gỡ vướng cấp sổ hồng cho chung cư

Ngày 22-5, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi họp, tổ công tác làm việc với Công ty TNHH SX-TM-XD Tín Phong (Công ty Tín Phong) và Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh), là chủ đầu tư (CĐT) của dự án chung cư Tín Phong, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM liên quan việc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại chung cư.

Chung cư Tín Phong, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM. Ảnh: TH

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, dự án chung cư Tín Phong được đưa vào sử dụng hơn 10 năm qua. Dự án có 2 tháp chung cư A, B với 408 căn hộ. Sau khi xây dựng xong, Công ty Hưng Thịnh đã mua lại của Công ty Tín Phong 386 căn hộ và đã bán, bàn giao cho khách hàng.

Trong quá trình vận hành, giữa Công ty Tín Phong và Công ty Hưng Thịnh xảy ra tranh chấp phần tài sản tại chung cư. Do sai phạm về xây dựng và tranh chấp giữa hai bên kéo dài nên việc cấp sổ hồng cho người mua nhà đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Tháng 6-2025, trong cuộc họp với Tổ công tác 1645, ông Nguyễn Toàn Thắng đã kết luận, trước mắt, đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà. Đối với những sai phạm và những vướng mắc của CĐT, buộc phải có văn bản cam kết khắc phục. Tuy nhiên, sau gần một năm, quyền lợi của cư dân tại chung cư vẫn chưa được bảo đảm theo kết luận của tổ công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Tín Phong cho biết, công ty đề nghị giải quyết cấp sổ hồng cho 22 căn hộ mà công ty đã bán trực tiếp cho khách hàng. Đối với 386 căn hộ còn lại, trước đây Công ty Tín Phong chỉ làm hợp đồng mua bán với Công ty Hưng Thịnh, không bán trực tiếp cho khách hàng. Chính vì thế, Công ty Tín Phong chỉ xuất hóa đơn cho Công ty Hưng Thịnh, không thể xuất cho người dân trực tiếp sở hữu căn hộ.

Trong khi đó, đại diện Công ty Hưng Thịnh cho rằng vì Công ty Tín Phong không giao giấy chứng nhận bản chính tại chung cư nên công ty không thể nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho 386 căn hộ tại chung cư.

Buổi họp gỡ vướng cấp sổ hồng của Tổ công tác 1645. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Phương châm của tổ công tác là bảo vệ quyền lợi của người dân lên hàng đầu. Hai công ty phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đề nghị cấp sổ hồng ngay cho người mua nhà tại chung cư.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, với dự án chung cư Tín Phong, người dân rất bức xúc vì chậm cấp sổ. Nếu CĐT không thực hiện phối hợp để cấp sổ hồng cho người mua nhà, buộc phải xem xét đối với các dự án tiếp theo mà các công ty thực hiện.

Ngoài ra, tổ công tác đã làm việc với các CĐT của 6 dự án để gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà. 6 dự án gồm: Khu căn hộ phường Thảo Điền, do Công ty Cổ phần Địa ốc Tiến Phát làm chủ đầu tư (CĐT); Trung tâm Thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ tại số 151-155 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova làm CĐT; Khối căn hộ cao 15 tầng tại số 21 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa do Công ty Cổ phần Hiếu Đức làm CĐT; Khu nhà ở 13,6ha phường Bình Lợi Trung do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc làm CĐT; Chung cư H9A thuộc Lô H9, Khu đô thị mới, phường Bình Dương do Công ty TNHH Becamex Tokyu làm CĐT; Chung cư Sora Gardens II, Lô C17 đường Hùng Vương, phường Bình Dương do Công ty TNHH BTMJR Investment làm CĐT.

THANH HIỀN