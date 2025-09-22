Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày làm việc xuống 1 ngày làm việc.

Chính phủ Việt Nam giảm thời gian cấp Giấy miễn thị thực xuống còn 1 ngày

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao năm 2025.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài từ 2 ngày làm việc xuống 1 ngày làm việc; bổ sung hình thức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đối với thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài; giảm thời gian giải quyết thủ tục công chứng tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch từ không quá 2 ngày làm việc còn trong vòng 24 giờ làm việc (hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp, thời gian công chứng giảm từ không quá 10 ngày làm việc xuống 6 ngày làm việc).

Thủ tướng Chính phủ cho phép cơ quan sử dụng chữ ký số, con dấu số khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước của Bộ Ngoại giao.

Thực hiện thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ hoàn toàn trên môi trường điện tử

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2108/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH-CN.

Trong đó, đáng chú ý, đối với thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia và thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ vùng, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung đơn giản hóa gồm: chuyển cách thức thực hiện từ nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính thành nộp hoàn toàn qua môi trường điện tử và giảm số lượng hồ sơ từ 2 bộ hồ sơ xuống còn 1 bộ hồ sơ. Việc đơn giản thủ tục trên nhằm tạo điều kiện cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời.

