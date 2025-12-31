HĐND TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi số, liên thông thể chế toàn hệ thống

Ngay sau sáp nhập, HĐND TPHCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, xây dựng và vận hành Cổng thông tin HĐND thống nhất, liên thông toàn hệ thống trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu bấm bút công bố chính thức nền tảng ứng dụng "HĐND số TPHCM”, ngày 27-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo HĐND TPHCM, năm 2025 khép lại với dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tổ chức và hoạt động, thể hiện rõ vai trò trụ cột thể chế, giữ nhịp ổn định cho bộ máy và tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của đô thị đặc biệt.

Trong nửa đầu năm 2025, trước thời điểm hợp nhất, HĐND TP các địa phương đã tổ chức 14 kỳ họp, thông qua 155 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực đầu tư công, quy hoạch, đất đai, tổ chức bộ máy và chính sách đặc thù. Đây là giai đoạn “chạy đà” thể chế, bảo đảm mọi quyết sách lớn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và có sự đồng thuận cao.

Từ ngày 1-7-2025, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ nhất sau hợp nhất đã ban hành 18 nghị quyết quan trọng được thông qua, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả từ ngày đầu.

Ra mắt nền tảng “Ứng dụng HĐND số TPHCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM, ngày 27-12. Ảnh: VIỆT DŨNG

Và tiếp sau đó, HĐND TPHCM tiếp tục tổ chức các kỳ họp, ban hành hơn 420 nghị quyết, tập trung rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, đồng thời ban hành chính sách mới bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trên toàn địa bàn. Đặc biệt, công tác rà soát nghị quyết được xem như một “cuộc đại phẫu” thể chế, với 162 nghị quyết được rà soát, điều chỉnh, tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định cho quản lý đô thị.

HĐND TPHCM nhận định năm 2025 không chỉ là một năm hoạt động thường niên, mà là năm bản lề thể chế, ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị đặc biệt, hiện đại, bền vững, vì nhân dân.

Đặc biệt, ngay sau sáp nhập, HĐND TPHCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, xây dựng và vận hành Cổng thông tin HĐND thống nhất, liên thông toàn hệ thống trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

HĐND TPHCM cũng chủ động đồng hành triển khai Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội, phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách cho cấp xã, bảo đảm không gián đoạn quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG