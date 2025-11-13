Sáng 13-11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với sự tham dự, chứng kiến của đoàn đại biểu 2 nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Diễn tập Quân y chung giữa quân đội 2 nước, là nội dung lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Cụ thể, quân y Việt Nam - Campuchia phối hợp cùng y tế địa phương cứu chữa nạn nhân do mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sập đổ 3 tổ hợp công trình cao tầng đang xây dựng, gây thương vong lớn cho công nhân và nhân dân địa phương.

Diễn tập chung giữa quân y Việt Nam-Campuchia

Các nội dung phối hợp gồm: Chỉ huy quân y liên hợp; hành động cấp cứu nạn nhân tại hiện trường; thực hành tiếp nhận, phân loại, cấp cứu tại trạm cấp cứu, vận chuyển về tuyến sau bằng xe cứu thương và máy bay trực thăng.

Tiếp đến, tại ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khánh thành công trình khu phòng học bán trú Trường TH Bến Cầu. Đây là trường học có học sinh là người Việt Nam và Campuchia sinh sống gần khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tặng các phần quà cho đại diện Trường TH Bến Cầu



Hai Bộ trưởng tham quan cơ sở vật chất của nhà trường và thăm các em học sinh

Khu phòng học bán trú có quy mô một trệt 3 lầu và 12 phòng, trong đó có 1 phòng tin học, 1 phòng thư viện, 2 phòng nghỉ giáo viên, 2 phòng nghỉ học sinh, 6 phòng học tập.

Phát biểu tại đây, Đại tướng Tea Seiha đánh giá, chất lượng hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường TH Bến Cầu đang không ngừng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia chúc tất cả các em học sinh Campuchia và Việt Nam học tập tốt, thành công trong tương lai, trở thành những mầm xanh tốt cho xã hội, đất nước, gia đình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Đại diện ấp Long Cường và ấp Otamo thực hiện nghi thức ký kết

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia, đoàn đại biểu 2 nước đã chứng kiến nghi thức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) với ấp Otamo (xã Monorum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng).

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 2 ấp biên giới

Theo đó, nhân dân ấp Long Cường và ấp Otamo chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước và những văn bản ký kết về biên giới giữa hai nước; tích cực tham gia bảo vệ biên giới theo chỉ đạo của chính quyền và hướng dẫn của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới; thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sản xuất và xây dựng một số công trình phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

QUANG VINH