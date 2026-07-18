Bộ VH-TT-DL yêu cầu rà soát các điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Công điện số 4402/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc Sở VH-TT-DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

Ảnh minh họa. Ảnh: THU HÀ

Theo công điện, thời gian qua, cả nước xảy ra một số vụ tai nạn gây mất an toàn trong hoạt động du lịch, ảnh hưởng tính mạng của du khách, hoạt động kinh doanh du lịch và hình ảnh điểm đến Việt Nam. Trong khi đó, mùa mưa bão năm nay được dự báo diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL yêu cầu các đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền chỉ đạo, phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

Theo đó, các địa phương tổ chức rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ca nô, tàu cao tốc và phương tiện thủy phục vụ khách du lịch trên địa bàn. Việc rà soát tập trung tại các địa phương ven biển, hải đảo, khu du lịch, điểm du lịch có hoạt động tham quan bằng đường thủy và các tuyến du lịch trên sông, hồ, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch đối với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch bằng đường thủy. Nội dung kiểm tra, hướng dẫn tập trung việc thực hiện quy trình bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu sinh theo quy định, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Riêng các tuyến, điểm du lịch có nguy cơ sạt lở, lũ lụt trong mùa mưa bão, các đơn vị phải kiểm tra, gia cố, có phương án bảo đảm an toàn. Đồng thời, bảo đảm quy chuẩn đối với các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm...

Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo, cảnh báo kịp thời về thời tiết, sự cố; tuyệt đối không tổ chức chương trình tham quan, du lịch, vận chuyển khách du lịch khi không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định. Ngoài ra, cần chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và chăm lo, phục vụ chu đáo khách du lịch trong trường hợp gặp sự cố bất thường, hoặc phải lưu lại trong vùng bão, mưa, lũ lụt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và khách du lịch nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo đảm an toàn, kỹ năng nhận biết dấu hiệu xảy ra thiên tai và biện pháp, kỹ năng ứng phó từng tình huống thiên tai.

VĨNH XUÂN