Giao lưu trực tuyến “Thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học năm 2026”: Nhiều thắc mắc được giải đáp

Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 của Bộ GD-ĐT có điều chỉnh lớn, kéo theo đề án tuyển sinh của các ĐH, trường ĐH cũng thay đổi, từ phương thức xét tuyển, cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ đến tổ hợp xét tuyển... Đây là những lưu ý quan trọng được các chuyên gia nêu tại buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức ngày 16-4.

Những thay đổi lớn cần nắm rõ

ThS Nguyễn Công Kỳ, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam (Bộ GD-ĐT), cho biết, quy chế tuyển sinh 2026 có những điểm mới mà thí sinh cần lưu ý: Thứ nhất, thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và 1 môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30. Thứ hai, thí sinh có thể đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào nhiều chương trình đào tạo, nhiều trường khác nhau, nhưng chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Thứ ba, phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12), trong đó bắt buộc môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển. Thứ tư, điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển). Thứ năm, mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển (không gồm xét tuyển thẳng, cử tuyển và dự bị đại học). Thứ sáu, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Cũng theo ThS Nguyễn Công Kỳ, năm 2026, việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có một số điều chỉnh quan trọng so với năm 2025. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (như IELTS từ 4.0, TOEFL, TOEIC…) vẫn được miễn thi môn Ngoại ngữ nếu đáp ứng điều kiện quy định. Tuy nhiên, miễn thi chỉ để xét tốt nghiệp. Điểm cộng với các chứng chỉ ngoại ngữ từ 3 điểm giảm còn 1,5 điểm, trong khi quy đổi có nhiều mức phân hóa (ít nhất 5 mức) để đảm bảo công bằng.

Tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh

Giải đáp băn khoăn của bạn Nguyễn Bá Phúc (Đồng Nai) về việc “Em nên chọn một hay nhiều phương thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích?”, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, chia sẻ: Về xét tuyển bằng điểm học bạ, Bộ GD-ĐT quy định phải có đủ điểm của 3 năm lớp 10, 11 và 12. Nếu em chỉ chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ thì tiềm ẩn nhiều rủi ro, em nên tìm hiểu thêm nhiều phương thức xét tuyển khác như: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM, kỳ thi ĐGNL đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT)... để tăng khả năng trúng tuyển.

ThS Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, thông tin về phương thức xét tuyển tổng hợp được nhiều thí sinh quan tâm. Năm 2026, trường dùng phương thức xét tổng hợp, trong đó có các tiêu chí: điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chiếm 35% tổng số điểm, điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM chiếm 35%, điểm học bạ THPT chiếm 30%. Nếu thí sinh không dùng điểm thi ĐGNL thì điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được tính 70% tổng điểm và điểm học bạ THPT vẫn là 30%. Điểm xét tuyển sẽ quy đổi về thang điểm 30.

Chia sẻ với bạn đọc Nguyễn Thị Thúy An (phường Diên Hồng, TPHCM) về phân vân “giữa chọn ngành và chọn cơ hội trúng tuyển vào 1 trường đại học em nên ưu tiên cái nào trước?”, ThS Lê Phương Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến, cho rằng: Em phải xem xét về cơ hội trúng tuyển ở trường đại học đó như thế nào, có trong tầm khả năng, ngưỡng điểm dự kiến và thứ tự nguyện vọng thế nào? Bên cạnh đó, em cũng nên tìm hiểu về trường, chính sách học phí, hỗ trợ người học để khi chọn ngành vào học sẽ được hỗ trợ tốt nhất.

Các chuyên gia tư vấn lưu ý, từ ngày 17-4, Bộ GD-ĐT mở cổng để học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi thử. Thí sinh chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5. Từ nay đến ngày làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, học sinh (học sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước) không nên quá lo lắng, tập trung theo dõi thông tin hướng dẫn chính thức từ Bộ GD-ĐT và các Sở GD-ĐT.

- ThS NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM: Lưu ý với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi đăng ký xét tuyển vào các trường cần phải tìm hiểu kỹ quy định của từng trường. Có trường cộng điểm (tối đa 1,5 điểm) nhưng bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Có trường quy đổi ra điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển nhưng mỗi trường có mức quy đổi khác nhau. Đặc biệt, năm 2026 các trường chỉ sử dụng hoặc cộng điểm hoặc quy đổi (năm 2025 nhiều trường áp dụng vừa quy đổi, vừa cộng điểm) với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Do đó, thí sinh thuộc diện này cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh, phương thức xét tuyển của từng trường. - ThS LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến: Nhiều chính sách học bổng cho thí sinh đặc biệt Hiện nhiều ĐH, trường ĐH có các chương trình học bổng dành cho những đối tượng diện khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt. Tại Trường ĐH Văn Hiến, đối với các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như lớn tuổi, khuyết tật nặng, nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ trong học tập để các bạn không bị tự ti, mặc cảm khi tham gia học cùng với các bạn bè trang lứa. Trung tâm Chăm sóc người học, Trung tâm Tham vấn tâm lý luôn là điểm tựa cho thí sinh, chia sẻ và san sẻ những khó khăn, giúp thí sinh đặc biệt có thêm động lực, niềm tin yêu trong học tập, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành chương trình. Với thí sinh lớn tuổi, nhiều năm qua nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ như: chính sách Học tập suốt đời ưu đãi đặc biệt cho người học từ 26 đến trên 60 tuổi với mức học bổng từ 35% đến 100% học phí toàn khóa. - ThS BÙI QUANG TRUNG, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Giữ ổn định các phương thức xét tuyển Năm 2026, dù quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT có nhiều thay đổi nhưng nhà trường vẫn giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển (không tính phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của bộ) và chỉ điều chỉnh cho phù hợp với quy chế. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT phải đạt một trong các tiêu chí: điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18/30 trở lên; xét kết hợp điểm học bạ THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi ĐGNL, tổng điểm đạt từ 18 trở lên; điểm xét tốt nghiệp trên giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 6.0 trở lên. Với các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe (Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) xét theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT. Đối với ngành xét tuyển có tổ hợp môn năng khiếu, nhà trường xét kết hợp điểm môn cơ bản (từ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 hoặc điểm học bạ THPT) với điểm thi các môn năng khiếu do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hoặc từ các trường đại học khác. THANH HÙNG ghi

