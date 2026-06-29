Giáo sư Nguyễn Đình Hối: Một đời tận hiến

Nhà giáo Nhân dân, GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là nhà khoa học tài năng, người thầy thuốc cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam. Ông là người vượt qua những thách thức của thời cuộc, kiên trì đặt nền móng cho mô hình Trường – Viện đầu tiên tại Việt Nam, tận hiến với sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế nước nhà.

GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vừa qua đời vào rạng sáng ngày 29-6, hưởng thọ 92 tuổi.

Sự ra đi của ông để lại vô vàn tiếc thương với các đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò và người bệnh.

Sinh ra trong gia đình khoa bảng, thấm đẫm tinh thần hiếu học và nhân nghĩa, GS Nguyễn Đình Hối sớm nuôi dưỡng khát vọng học để phụng sự con người.

Năm 1960, sau khi tốt nghiệp bác sĩ, Nguyễn Đình Hối được giữ lại Trường Đại học Y Hà Nội để công tác rồi chuyển sang Bộ môn Ngoại do Giáo sư Tôn Thất Tùng chủ nhiệm.

Tại đây, ông đã có 10 năm đảm nhiệm vai trò trưởng phiên trực tại Bệnh viện Việt Đức và 8 năm làm bác sĩ tham vấn. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Giáo sư Tôn Thất Tùng, bác sĩ Nguyễn Đình Hối hoàn thiện tư duy chuyên môn sắc bén và thấm nhuần sâu sắc triết lý hành nghề cao đẹp.

Năm 1981, GS Nguyễn Đình Hối chuyển công tác vào TPHCM và bắt đầu một hành trình kiến tạo di sản y học bền vững. Ông lần lượt đảm nhiệm các trọng trách Trưởng Khoa Y và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM (1993 – 2007).

Trên cương vị Hiệu trưởng, GS Nguyễn Đình Hối đã hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, đưa Trường Đại học Y Dược TPHCM bứt phá mạnh mẽ, đặt nền móng cho mô hình đại học đa ngành, đa trung tâm và tiên phong chuẩn hóa năng lực sư phạm y học cho ngành y tế phía Nam.

Hình ảnh GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối trong khuôn viên Trường Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: BS Nguyễn Hữu Trung.

Những năm 1990, GS Nguyễn Đình Hối đã theo đuổi ý tưởng táo bạo: trường y phải có bệnh viện riêng. Ông luôn tâm niệm, một trường đại học y khoa cần có bệnh viện thực hành. Nếu không, sinh viên chỉ học lý thuyết mà thiếu thực tiễn.

Không vốn, không kinh nghiệm, thiếu cơ chế chính sách, đối mặt với nhiều quan điểm khác biệt lúc bấy giờ, GS Nguyễn Đình Hối vẫn kiên trì bảo vệ mô hình bằng tầm nhìn đi trước thời đại.

Kết quả, năm 1994, một phòng khám đa khoa đặc biệt ra đời. Đó là phòng khám đa khoa có giường lưu và có phòng mổ của Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Trên cơ sở này, ngày 20-1-2001, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chính thức hình thành, mở ra tương lai với mô hình Trường - Viện đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, bệnh viện vận hành với mô hình tự chủ tài chính từ ngày đầu thành lập.

Gánh vác trọng trách Hiệu trưởng nhà trường và Giám đốc bệnh viện, GS Nguyễn Đình Hối đã chèo lái đưa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM từng bước phát triển vượt bậc.

Sau 30 năm, phòng khám non trẻ ngày nào đã trở thành bệnh viện đại học chuẩn mực, kết hợp giảng dạy - nghiên cứu - điều trị uy tín, tác động sâu rộng đến sự phát triển của ngành y Việt Nam, là lựa chọn tin tưởng của hàng triệu người bệnh.

PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế trao giải thưởng Tôn Thất Tùng tặng GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối vào năm 2004. Ảnh tư liệu.

Với các thế hệ học trò, GS Nguyễn Đình Hối là người dẫn đường tận tụy, luôn nghiêm cẩn nhưng đầy bao dung. Sinh thời, GS từng răn dạy các bác sĩ: "Học kỹ thuật mổ từ 3 đến 5 năm là có thể thành thạo, nhưng học để không mổ mà bệnh nhân vẫn khỏe, thì phải học cả cuộc đời'."

Một đời tận hiến, GS Nguyễn Đình Hối đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực.

Và hơn tất cả, là một hệ giá trị bền vững về trí tuệ, lòng nhân ái, tinh thần tận hiến như kim chỉ nam cho những người đã lựa chọn nghiệp cứu người.

Y đức không phải là lời nói suông, y đức thể hiện trong cách đối nhân xử thế, điều trị toàn diện người bệnh chứ không phải điều trị bệnh. Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người bệnh, kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu những gì họ đang trải qua, chúng ta mới thấm nhuần lời dạy 'Lương y phải như từ mẫu'. GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối

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