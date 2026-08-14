Giáo viên nhận xét gì về đề Văn thi lại ở Tuyên Quang?

Sau môn Ngữ văn sáng 14-8, chiều cùng ngày, thí sinh thi lại tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục làm bài môn Toán. Các môn còn lại thi ngày 15-8.

Thí sinh thi lại ở Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một trong những vấn đề được quan tâm là mức độ tương quan giữa đề thi lại và đề thi đợt trước. Theo nhận xét của một số giáo viên, đề Ngữ văn lần này vừa sức, có cấu trúc và mức độ tương đương đề thi tháng 6-2026, đồng thời đặt ra những vấn đề gần gũi với đời sống.

Cô Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng môn Văn, Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (Nghệ An), nhận xét nội dung về bảo vệ an ninh văn hóa và các nội dung phi truyền thống là vấn đề có tính thời sự, có tính giáo dục, tư tưởng

Câu hỏi rõ ràng, bảo đảm các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và giúp học sinh dễ xác định yêu cầu.

Theo cô Hương, câu nghị luận về sự trung thực khi tạo lập, chia sẻ thông tin hướng học sinh đến trách nhiệm cá nhân trong môi trường số như kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung chưa xác thực và có ý thức khi sử dụng mạng xã hội.

Cô giáo Bùi Thị Hoàng Yến, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: KIM ANH

Cô Bùi Thị Hoàng Yến, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), đánh giá đề bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD-ĐT công bố vào tháng 2-2025. Câu nghị luận xã hội có tính cập nhật, gắn môn Ngữ văn với đời sống; ngữ liệu nghị luận văn học giàu cảm xúc có khả năng khơi gợi sự rung động ở học sinh, đặc biệt là những em đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào cuộc sống - “mang cả cánh đồng sau lưng đi vào thành phố”.

“Nhìn chung, đề thi bảo đảm tính khoa học và có độ phân hóa tốt. Đề vừa đánh giá, đo lường năng lực của học sinh phục vụ việc xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp kết quả phục vụ xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học”, cô Bùi Thị Hoàng Yến nhận định.

Theo cô Yến, so với đề Ngữ văn đợt thi tháng 6-2026, đề lần này tương đồng về cấu trúc, phạm vi kiến thức, mức độ khó và khả năng phân hóa.

Một số giáo viên nhận xét, đề thi cân bằng giữa vấn đề xã hội đương đại và giá trị văn chương. Phần đọc hiểu, nghị luận xã hội đề cập thông tin sai lệch, trách nhiệm trong môi trường số; bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” gợi về ký ức, quê hương và những giá trị bền vững.

ThS Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cũng nhận xét đề giữ ổn định về định dạng và mặt bằng yêu cầu. Ngữ liệu đọc hiểu tiếp tục là văn bản nghị luận, phần nghị luận văn học sử dụng thơ; nội dung chuyển sang các vấn đề về an ninh văn hóa, môi trường thông tin, bản sắc và ký ức văn hóa.

Ngữ văn là môn tự luận duy nhất ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm đầu tiên Bộ áp dụng chấm bài thi môn này bằng phương pháp rubric - dùng bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá và mức độ đạt được của từng tiêu chí đó, đảm bảo sự công bằng và giảm tính chủ quan. Ở lần thi trước, điểm trung bình môn Ngữ văn của 328 thí sinh tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang là 7,3 điểm; khoảng 125 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, trong đó 3 em đạt 9,25 điểm. Điểm trung bình môn Văn cả nước là 6,5 điểm. Ninh Bình có điểm trung bình môn Văn cao nhất cả nước, 7,257 điểm; tỉnh Tuyên Quang không nằm trong tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình môn Văn cao nhất cả nước.

PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU