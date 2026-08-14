TS Bùi Quang Điệp là Chủ tịch Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031

Theo báo cáo nhiệm kỳ 2024-2025, Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị, trường học, doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, hội đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục EduGlobal trong việc đào tạo, tổ chức kỳ khảo thí và cấp chứng chỉ quốc tế Versant English Placement Test (VEPT) của Tập đoàn Giáo dục Pearson tại TPHCM, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1, B2 dành cho sinh viên, học viên sau đại học.

Ngoài ra, hội cũng ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Pháp luật và Tác quyền (thuộc Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam) trong việc tổ chức nghiên cứu, tư vấn pháp luật và truyền thông quảng bá hoạt động sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sao chép tác phẩm nói riêng.

Cùng với đó, Hội đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số trường đại học, trung cấp nghề nhằm hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, triển khai các chương trình tuyển sinh, giáo dục, cung cấp việc làm cho sinh viên, học viên.

Đặc biệt, tháng 7-2025, Hội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Báo Sài Gòn Giải Phóng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tổ chức truyền thông và sự kiện.

Ngoài công tác chuyên môn, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội như thành lập quỹ học bổng hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Ban Chấp hành Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 chụp hình cùng Ban cố vấn chuyên môn

Về phương hướng, nhiệm vụ đối với nhiệm kỳ I (2026-2031), hội tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc; mở rộng địa bàn hoạt động; chủ động đề xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho người học và một số hoạt động khác có liên quan.

Dịp này, Hội đã công bố kết quả hiệp thương nhân sự Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ I (2026-2031) và công bố các chức danh lãnh đạo Hội, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.

TS Bùi Quang Điệp, Giám đốc Trung tâm học liệu, Trường Đại học Hùng Vương (TPHCM) là Chủ tịch Hội Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

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THU TÂM