6 thành phố trực thuộc Trung ương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 21-3, tại Hà Nội, Cụm Thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2025 và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (giữa) chúc mừng đại diện các thành phố tại lễ ký kết giao ước thi đua 2026

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp nhằm phát huy hơn nữa phong trào thi đua trong Cụm, từ đó góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của 6 thành phố trong năm 2026.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của từng địa phương, kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Hải Phòng) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của 6 thành phố đạt khoảng 8,82%, cao hơn mức bình quân cả nước (khoảng 8,02%); tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu, động lực dẫn dắt phát triển kinh tế cả nước. Tổng thu ngân sách của 6 thành phố ước đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 67,7% tổng thu ngân sách nhà nước, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư xã hội đạt mức cao kỷ lục.

Kết quả này là tiền đề quan trọng để các thành phố cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030 với mục tiêu bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước…

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương đã ký kết Bản giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Các thành phố sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với chủ đề năm của từng thành phố; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của Trung ương và Chính phủ; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển xuất khẩu bền vững, kinh tế số, kinh tế xanh; đồng thời chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng - an ninh. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy các thành phố phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước...

Hội nghị thống nhất TPHCM là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2026, TP Đà Nẵng là Cụm phó Cụm thi đua.

LÂM NGUYÊN