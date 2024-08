Tăng cường tuần tra, chốt chặn ở KCN

Có mặt tại KCN Biên Hoà 1, 2 vào những ngày đầu tháng 8-2024, chúng tôi cảm nhận được không khí hăng say lao động của hàng ngàn công nhân bên trong các xí nghiệp, phân xưởng. KCN Biên Hoà 1, 2 không còn tình trạng vứt rác bừa bãi. Dọc một số tuyến đường đi vào KCN Biên Hoà có nhiều đoàn xe trọng tải lớn, xe container ra vào bốc chở hàng tuân thủ các quy định, luật lệ giao thông. Tình trạng đua xe tại các tuyến đường nội ô trong KCN 1, 2 cũng không còn như trước. Đó là tín hiệu đáng mừng trong công tác đảm bảo an ninh – trật tự của lực lượng DQTT nơi đây.

Clip: Giữ bình yên các khu công nghiệp

Anh Vũ Hoàng Quang Linh, Trung đội Trưởng Trung đội DQTT KCN Biên Hòa 1, 2 chia sẻ: “Anh em trung đội luôn đề cao trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống, nhiệm vụ được giao tại KCN. Vừa qua, tại KCN xảy ra một vụ công nhân đình công đòi tăng lương nên lực lượng DQTT được tăng cường nhằm ổn định tình hình an ninh – trật tự. Trong vụ việc có một số người dùng ngôn từ gây kích động, chúng tôi phải giải thích, tuyên truyền để họ bình tĩnh, tuân thủ các quy định pháp luật trước khi được giải quyết chế độ”.

Lực lượng DQTT KCN Biên Hoà 1 phối hợp với lực lượng công an tuần tra, đảm bảo an ninh - trật tự tại KCN

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung đội DQTT KCN Biên Hòa 1, 2 đã phối hợp cùng đồn công an KCN tổ chức 572 lượt tuần tra và độc lập tuần tra 330 lượt, phát hiện, xử lý 15 vụ vi phạm pháp luật, bắt 01 đối tượng trộm cắp tài sản; duy trì thường xuyên chế độ luyện tập bảo vệ trụ sở cơ quan, đơn vị và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong các cao điểm lễ, tết.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Phòng Nghiệp vụ, Công ty dịch vụ - bảo vệ Sonadezi (đơn vị bảo vệ KCN Biên Hòa 1, 2) đánh giá, từ khi Trung đội DQTT KCN Biên Hòa được thành lập, tình hình an ninh – trật tự tại KCN được đảm bảo tốt, công tác phối hợp giữa lực lượng DQTT và các đơn vị bảo vệ rất nhịp nhàng, chặt chẽ, mỗi khi có sự vụ xảy ra thì lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý nhanh, kịp thời.

Lực lượng DQTT KCN Biên Hoà 1, 2 và lực lượng công an trên đường tuần tra

Trung tá Trần Hoàng Thiện, Trợ lý Tham mưu Ban CHQS TP Biên Hoà, phụ trách Trung đội DQTT tại KCN Biên Hoà 1, 2, Amata và Agtex Long Bình cho biết thêm, nhiệm vụ của các Trung đội DQTT là sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an tuần tra, đảm bảo an ninh – trật tự tại các KCN phụ trách, huấn luyện quân sự, học tập chính trị… để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trần Hoàng Thiện cũng chia sẻ những khó khăn trong công việc, đó là: KCN Biên Hoà 2 có đường 6A dài và rộng nên thanh thiếu niên thường tụ tập đua xe, có khi đoàn đua 100 người từ TPHCM, Bình Dương. Các đối tượng đua xe vào ban đêm, buổi trưa và cả ngày nghỉ, lễ và để ngăn chặn, Trung đội DQTT phối hợp với lực lượng công an, UBND xã, phường chia thành nhiều nhóm tuần tra, chốt chặn khiến các đối tượng không dám thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; còn đối với những đối tượng ngoan cố thì lập tức bắt giữ, lập biên bản để xử lý theo quy định. Nếu trước kia tình hình trộm cắp diễn ra phức tạp thì hiện nay không còn, hoạt động của các Trung đội DQTT ngày càng hiệu quả, có chiều sâu và được Ban CHQS TP Biên Hoà đánh giá cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh – trật tự tại các KCN.

Tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, để làm nòng cốt, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các KCN, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án xây dựng trung đội DQTV KCN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, TP Long Khánh và TP Biên Hòa, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc chọn, cử những thanh niên có tuổi đời còn trẻ, lý lịch gia đình cơ bản, ưu tiên cho những thanh niên là đảng viên, đoàn viên ưu tú, bộ đội xuất ngũ, con, em cán bộ… để thành lập các trung đội DQTT ở các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tình hình an ninh - trật tự tại KCN Biên Hoà 2 được đảm bảo

Anh Nguyễn Văn Núi tâm sự: “Tôi rất tự hào vì được tham gia Trung đội DQTT ở KCN Biên Hòa 1, 2. Từ khi tham gia Trung đội DQTT, tôi được Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng hướng dẫn tận tình để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và được tham gia công tác điều tra, trấn áp tội phạm cùng lực lượng công an, bảo vệ bình yên cuộc sống người dân và đảm bảo an ninh- trật tự tại các KCN”.

Còn ông Chu Chin Di, đại diện Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) nói: “Nhờ có lực lượng DQTT, tự vệ của doanh nghiệp nên Pousung vẫn ổn định sản xuất. Cá nhân tôi cũng như doanh nghiệp đều thấy rất cần thiết và phải củng cố để tự vệ vững mạnh hơn nữa, đảm bảo chính sự an toàn, ổn định sản xuất của doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp tại KCN Biên Hoà 1 yên tâm kinh doanh - sản xuất

Theo Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai, tỉnh có 17 trung đội DQTT tại các KCN được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên phối hợp với công an đồn KCN, lực lượng dân quân, công an các xã, phường, thị trấn, lực lượng tự vệ các doanh nghiệp tổ chức tuần tra, canh gác, chốt chặn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau gần 10 năm hoạt động, lực lượng DQTT tại KCN đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thường xuyên tuần tra ngăn chặn và giải quyết tốt tình hình phức tạp, đặc biệt là ngăn chặn hơn 50 vụ cướp có hung khí, bắt trên 100 đối tượng giao cho cơ quan chức năng xử lý...

KCN Biên Hòa 1 là KCN lâu đời nhất Việt Nam, hình thành từ năm 1963, có 6 doanh nghiệp FDI và 70 doanh nghiệp Nhà nước với tổng số lao động hơn 21.000 lao động. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai phương án di dời toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường vào cuối năm 2025. Còn KCN Biên Hòa 2 được thành lập năm 1995 có tổng diện tích được quy hoạch là 365ha (thuộc địa phận phường Long Bình Tân – TP Biên Hòa), hiện đã được khai thác và lấp đầy 100% diện tích với hơn 130 dự án, thu hút nhiều doanh nghiệp có tiếng như Nestle, Hisamitsu, Mabuchi, Aqua, Cargill, Meggit…với tổng vốn FDI 2.252 triệu USD.

HOÀNG BẮC