Giữ “Nếp Tết” cho trẻ trong nhịp sống hiện đại

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Lionbooks tổ chức chuỗi triển lãm dành cho các bạn nhỏ từ 1 tuổi trở lên với tên gọi "Nếp Tết nhà mình". Năm nay, thay vì ở Hà Nội hay TPHCM như những năm trước, hoạt động này được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Chuỗi triển lãm "Nếp Tết nhà mình" diễn ra từ nay đến ngày 1-2, tại Phòng trưng bày thiếu nhi - Bảo tàng Đà Nẵng (31 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là một triển lãm tương tác, nơi những câu chuyện trên trang giấy được "thổi hồn" để bước ra đời thực.

Tại đây, không khí Tết cổ truyền sẽ được tái hiện sống động qua nghệ thuật sắp đặt với tranh minh họa khổ lớn, các mô hình thủ công và những góc "Nếp nhà" thân thuộc. Không gian này giúp các em bé được chạm, được ngắm nhìn và cảm nhận văn hóa bằng mọi giác quan, từ đó nuôi dưỡng tình yêu với nguồn cội một cách tự nhiên nhất.

Chuỗi triển lãm là dịp để các em nhỏ tìm hiểu về Tết cổ truyền giữa nhịp sống hiện đại. Ảnh: LIONBOOKS

Không gian triển lãm lần này là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu hành trình bền bỉ với việc "thổi hồn" cho 10 đầu sách: Nếp Tết nhà mình, Tết mình, Nếp nhà, Nếp nhà cho con và các cuốn sách Tết do Lionbooks phát hành. Tại đây, những câu chuyện văn hóa không còn nằm yên trên trang giấy tĩnh lặng mà được chuyển hóa thành một không gian nghệ thuật thực cảnh sống động.

Khu vực triển lãm được chia thành 3 không gian với 3 chủ đề khác nhau. Trong đó, “Phố Chợ" là nơi tái hiện không khí náo nhiệt của phố phường ngày xuân. Thông qua việc trải nghiệm các vật phẩm và trò chơi xưa, không gian này trở thành sợi dây gắn kết cảm xúc, giúp ba mẹ và con cái tìm thấy tiếng nói chung qua những ký ức rực rỡ.

Cùng tìm hiểu về Tết cổ truyền Việt Nam qua những trang sách. Ảnh: LIONBOOKS

Tại không gian "Bếp Ấm", các bạn nhỏ sẽ được chiêm ngưỡng các món ăn ngày Tết, được mô phỏng sinh động bằng nhiều loại hình nghệ thuật và chất liệu sắp đặt sáng tạo, đồng thời tôn vinh giá trị của bữa cơm sum vầy và sự gắn kết các thành viên trong gia đình.

Còn không gian "Sân Nhà" là nơi dành riêng cho các hoạt động tương tác: cùng chơi trò chơi dân gian, ngắm tranh pháo hoa rực rỡ và lắng đọng cảm xúc cùng thước phim ngắn ý nghĩa về Tết cổ truyền Việt Nam.

"Nếp Tết nhà mình" là dịp để gắn kết các thành viên trong gia đình. Ảnh: LIONBOOKS

Xen kẽ trong các khu vực triển lãm sẽ là các hoạt động tương tác trực tiếp với tác phẩm trưng bày, những "bí mật ẩn giấu" cần được tìm ra, hé lộ kho báu của nhà mình. Những bức tranh ngày Tết bước ra từ những trang sách, được thể hiện bằng nhiều hình thức tương tác phong phú: tranh 3D, tranh tắt bật, tranh popup, tranh bóc dán... Các bạn nhỏ không chỉ được xem, mà còn được chạm, được vui và được chơi cùng các tác phẩm trưng bày.

QUỲNH YÊN