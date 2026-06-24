Gồng mình dưới “chảo lửa” hơn 40°C

Nắng nóng gay gắt kéo dài tại miền Bắc và Trung bộ khiến cuộc sống người dân đảo lộn, đặc biệt với nhóm lao động ngoài trời, người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Các tỉnh miền Bắc và Trung bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt phổ biến 39-40°C, một số nơi vượt ngưỡng 40°C. Nắng nóng kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, lao động và sức khỏe của người dân.

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng nhiều tới những người lao động tự do. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Gồng mình chịu nóng

Tại Hà Nội, hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị” cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, bê tông khiến không khí oi bức ngay từ sáng sớm. Đến giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời tại nhiều khu vực tăng cao, cảm giác nóng rát rõ rệt.

Nhiều tuyến phố ở thủ đô vắng hơn thường ngày. Những người buộc phải ra đường đều che chắn kín với áo chống nắng, kính mát, khẩu trang.

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở nên vắng vẻ hơn. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Tấp vội xe máy vào bóng râm dưới gầm cầu vượt phố Nguyễn Chí Thanh, anh Nguyễn Văn Hùng, 34 tuổi, tài xế xe công nghệ, mồ hôi nhễ nhại, chia sẻ: “Chạy xe tầm này như trong lò luyện thép. Yên xe bỏng rát, chạy một cuốc mà mồ hôi đầm đìa, hoa cả mắt. Nhưng vì miếng cơm manh áo, không chạy thì không có thu nhập”.

Nắng nóng gay gắt khiến các tài xế xe công nghệ vất vả hơn. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Anh Trần Minh Tuấn, tài xế giao đồ ăn, cho biết càng nắng nóng, đơn hàng càng nhiều do người dân ngại ra đường. Tuy vậy, tài xế cũng không thể chạy liên tục. “Biết là có thêm thu nhập nhưng mệt lắm. Sau vài chuyến, anh em lại phải tìm bóng râm hoặc vào cửa hàng tiện lợi có máy lạnh uống nước mát để tránh sốc nhiệt”, anh Tuấn nói.

Một hàng thuốc ở Hà Nội đông nghịt shiper lấy thuốc để chuyển cho người bệnh vì nắng nóng do nhiều người ngại ra đường. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Không chỉ tài xế, shipper, nhiều lao động tự do, công nhân xây dựng, người bán hàng rong cũng phải gồng mình dưới nắng nóng. Tại công trường hồ điều hòa Mễ Trì, trên đường Tố Hữu, dù nắng gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc.

Anh Lê Huy Linh, 30 tuổi, công nhân tại công trường, cho biết để đối phó thời tiết khắc nghiệt, công trường chuẩn bị nước uống, đồ bảo hộ tránh nắng; đồng thời công nhân chủ động bắt đầu công việc sớm hơn, từ khoảng 5 giờ sáng, để hạn chế làm việc vào thời điểm nắng gay gắt.

Dù nắng nóng gay gắt nhưng công nhân trên các công trình thoát nước của Hà Nội vẫn miệt mài công việc. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nắng nóng cũng khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa, quạt hơi nước tăng mạnh, kéo theo lo ngại quá tải lưới điện. Dù ngành điện khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, một số khu vực vẫn có nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ do phụ tải tăng cao. “Tháng này tiền điện nhà tôi chắc sẽ tăng mạnh”, chị Nguyễn Thị Vân, 29 tuổi, ở khu đô thị Linh Đàm, lo lắng.

Phòng bệnh do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ, người lao động ngoài trời và người có bệnh mạn tính. Tại một số bệnh viện lớn ở phía Bắc như Bạch Mai, Nhi Trung ương, Lão khoa Trung ương, Thanh Nhàn, Xanh Pôn…, số bệnh nhân đến khám trong những ngày nắng nóng có xu hướng tăng, chủ yếu liên quan đến say nắng, sốc nhiệt, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, viêm đường hô hấp.

Nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người cao tuổi. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, sốc nhiệt, đột quỵ... Ở mức độ nhẹ, người bệnh có thể mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, chuột rút. Ở mức độ nặng, người bệnh có thể đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu, hôn mê, trụy tim mạch, thậm chí tử vong.

Nhiều phòng điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô kín bệnh nhân do ảnh hưởng nắng nóng. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Cục Phòng bệnh khuyến cáo, khi phát hiện người có dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi mát, thoáng gió; nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo bên ngoài; lau người bằng khăn mát hoặc dội nước mát lên cơ thể rồi lau khô.

Trường hợp nặng, cần gọi cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển, tiếp tục chườm mát cho nạn nhân.

Nắng như thiêu đốt khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở nên thông thoáng khác thường. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhất là từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi phải làm việc ngoài trời, cần che chắn, nghỉ ngơi hợp lý, uống nước thường xuyên. Người dân nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi; tăng cường rau xanh, hoa quả, có món canh trong bữa ăn; uống tối thiểu 1,5-2 lít nước/ngày và chia thành nhiều lần.

NGUYỄN QUỐC