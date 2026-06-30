TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền bảo hiểm y tế toàn dân

UBND TPHCM triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7 năm 2026 với chủ đề: “Bảo hiểm y tế toàn dân - Vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân”.

BHXH TPHCM tư vấn chính sách an sinh đến người dân

Kế hoạch nhằm tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm, đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn thành phố về vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế; góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Tuyên truyền đồng bộ, làm rõ chính sách mới

Theo UBND TPHCM, các hoạt động tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế toàn dân; trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

BHXH TPHCM tư vấn chính sách an sinh đến người dân

Một nội dung trọng tâm là tuyên truyền các điểm mới của Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, nhất là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; điều chỉnh mức đóng, phương thức đóng, thẻ bảo hiểm y tế; mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; quy định về chậm đóng, trốn đóng và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thành phố cũng yêu cầu tuyên truyền những nội dung mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1-7-2026; các nội dung liên quan mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, nhất là mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Qua đó, khuyến nghị người dân tham gia, gia hạn thẻ đầy đủ, liên tục, không để gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Điểm nhấn của kế hoạch là tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào ngày 1-7-2026. Bảo hiểm xã hội TPHCM chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND phường, xã, đặc khu, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách, tư vấn trực tiếp, hỏi - đáp với người dân, hướng dẫn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Tại ngày hội, người dân còn được hỗ trợ sử dụng VssID, VNeID, căn cước công dân gắn chip khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thành phố cũng yêu cầu chia sẻ các trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí lớn, qua đó lan tỏa ý nghĩa chia sẻ cộng đồng của chính sách bảo hiểm y tế; đồng thời vận động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Trong tháng 7-2026, các đơn vị sẽ tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn thành phố. Hoạt động được triển khai linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, gắn với tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn tại cộng đồng, khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, trường học và cơ sở khám chữa bệnh.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tổ chức treo băng rôn, phướn, poster, standee; đặt tờ rơi, mã QR tài liệu tuyên truyền; trình chiếu video, infographic, clip tuyên truyền tại khu vực tiếp đón, đăng ký khám bệnh, khu vực chờ khám và khu vực thanh toán viện phí. Các cơ sở khám chữa bệnh phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội bố trí bàn tư vấn hoặc điểm tư vấn chính sách bảo hiểm y tế cho người bệnh và thân nhân.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu ngành y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của người bệnh; bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, thanh toán chi phí theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Ở cấp cơ sở, UBND phường, xã, đặc khu phối hợp bảo hiểm xã hội cơ sở, trạm y tế, các đoàn thể, khu phố, ấp, tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân tham gia, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, liên tục. Trong đó, chú trọng nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, người lao động khu vực phi chính thức, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người chưa tham gia hoặc sắp hết hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với truyền thông trực tiếp, thành phố đẩy mạnh truyền thông số. Các cơ quan, đơn vị đồng loạt thay banner, ảnh bìa trên cổng thông tin điện tử, fanpage, Zalo OA và các kênh mạng xã hội; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chia sẻ thông tin chính thống về chính sách bảo hiểm y tế.

Thông qua đợt tuyên truyền cao điểm, TPHCM hướng đến mục tiêu để người dân hiểu rõ hơn rằng tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là quyền lợi khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.

HƯNG VƯỢNG