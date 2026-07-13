Lan tỏa giá trị nhân văn của nghệ thuật múa dân gian

Tiết mục múa Tượng cổ thời gian của nhóm Hòa Bình biểu diễn trong chương trình Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng (ẢNH: THÚY BÌNH)

Kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại

Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, biên đạo múa đến từ 5 vũ đoàn lớn và nhiều nhóm múa cùng tham gia. Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa do CLB Trái tim múa phối hợp Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM thực hiện. Chương trình còn có sự hỗ trợ về chuyên môn của Hội Nghệ sĩ múa TPHCM.

Với ý tưởng chủ đạo “Chạm vào diễn xướng”, các nghệ sĩ đã trao gửi đến khán giả yêu múa một không gian trình diễn nghệ thuật sôi động và đa sắc, kết nối mạch cảm xúc từ quá khứ đến hiện tại. Điển hình như tác phẩm múa dân gian đương đại Lạc Việt thiên ca tái hiện hình ảnh văn minh Lạc Việt với hình tượng chim lạc - biểu tượng của khát vọng, sức sống và tinh thần Việt. Tiếp đó, nghệ thuật múa đèn Đông Anh (Thanh Hóa) trong tác phẩm múa Nét duyên Đông Anh đã phản ánh đời sống tinh thần, niềm tin và ước vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hay tác phẩm múa Thanh Tiên đã khéo léo kết hợp múa với âm hưởng của ca Huế, một loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng đất cố đô, từ đó tái hiện hình ảnh làng nghề hoa giấy truyền thống Thanh Tiên của TP Huế. Nhiều tác phẩm múa độc đáo khác cũng gắn với văn hóa đặc sắc của các dân tộc như: Núi đêm, chuyển tải hình ảnh đồng bào vùng cao H’Mông bằng ngôn ngữ múa dân gian đương đại; Tượng cổ thời gian, lấy cảm hứng từ điệu múa cổ truyền của đồng bào Chăm; Nam phương mẫu tế, kết hợp múa đương đại với kỹ thuật trình diễn múa bóng rỗi của người dân Nam bộ…

Một trong những tác phẩm múa ấn tượng nhất của chương trình là Chuyện người con gái Nam Xương, được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của danh sĩ Nguyễn Dữ. Câu chuyện về tấm lòng thủy chung của Vũ Nương được thể hiện qua nghệ thuật múa đương đại đã được nhiều khán giả tán thưởng nồng nhiệt.

Sẻ chia với cộng đồng

CLB Trái tim múa được đạo diễn - biên đạo múa Nguyễn Lương Hòa thành lập vào tháng 11-2013. Đến nay, CLB đã trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ nghệ sĩ, biên đạo, diễn viên và sinh viên ngành múa của các trường nghệ thuật tại TPHCM. Bên cạnh cơ hội làm nghề, sống trong không gian nghệ thuật, đây còn là nơi để những nghệ sĩ, diễn viên, biên đạo múa trẻ thể hiện trách nhiệm công dân, tinh thần sẻ chia đến với cộng đồng. Từ đây, các nghệ sĩ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi ung bướu, trẻ tự kỷ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nghệ sĩ già yếu, neo đơn...

Tiếp nối tinh thần nhân văn cao đẹp, số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm, khán giả dành cho chương trình Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng đã góp phần tạo nên những hoạt động ý nghĩa: trao tặng 127 phần quà và tiền mặt đến các nghệ sĩ sân khấu lão thành tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè; hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê tông dân sinh tại xã Giồng Trôm (tỉnh Vĩnh Long)... Đạo diễn - biên đạo múa Nguyễn Lương Hòa chia sẻ: “Những người tham gia chương trình, từ nghệ sĩ múa, biên đạo, vũ đoàn và nhất là toàn thể sinh viên lớp Quản lý văn hóa 24VQL (Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM) đều không nhận thù lao. Tất cả đều mong muốn được góp một phần công sức của mình cho hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Và đó cũng chính là tinh thần cốt lõi mà chúng tôi, những người làm chương trình luôn gửi gắm: mỗi tiết mục là một câu chuyện văn hóa, mỗi đóng góp là một nhịp cầu yêu thương, mỗi tấm lòng là một giá trị được lan tỏa”.

Trái tim múa 7 - Việt Nam tinh hoa diễn xướng tiếp tục sứ mệnh trên hành trình làm nghệ thuật chân chính của người nghệ sĩ. Đó là lấy cái đẹp của nghệ thuật để sưởi ấm tâm hồn và lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong xã hội.

Chương trình nghệ thuật Trái tim múa vừa là nơi để người nghệ sĩ được thỏa sức thể hiện tài năng, tìm tòi những hướng đi sáng tạo mới, đồng thời từ chương trình đã mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Và cũng nhờ đó, chương trình góp phần giúp nghệ thuật múa lan tỏa mạnh mẽ hơn thông qua sự sẻ chia vì cộng đồng, Lê Nguyên Hiều, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TPHCM

THÚY BÌNH