Nghệ sĩ trẻ thổi “hơi thở mới” vào văn hóa dân gian Việt Nam

Hội thảo “Văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025)” do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức đã ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của văn hóa dân gian trong đời sống đương đại, đặc biệt nhờ nỗ lực sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Theo GS-TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, 50 năm qua, công tác nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, một trong những tín hiệu đáng mừng nhất hiện nay là sự xuất hiện của những nghệ sĩ biết làm mới chất liệu truyền thống, đưa âm hưởng dân gian trở lại đời sống đương đại qua âm nhạc, sân khấu, thời trang và các nền tảng số.

Điển hình là Hòa Minzy với MV Thị Mầu, lấy cảm hứng từ chèo cổ nhưng được thể hiện bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung. Sản phẩm không chỉ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn giúp khán giả trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống một cách gần gũi, sinh động. Tương tự, MV Bắc Blink kết hợp dân ca quan họ trong các bản phối hiện đại, đưa nét đẹp âm nhạc vùng miền đến với công chúng trẻ...

Tại hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu cũng thống nhất nhận định: sự tham gia của lớp nghệ sĩ trẻ với tinh thần đổi mới, sáng tạo đang góp phần quan trọng giúp văn hóa dân gian Việt Nam tiếp tục sống động, hấp dẫn và thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan Trao 45 giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2024

MAI AN