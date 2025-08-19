Hà Nội: 2 tuyến metro tăng giờ chạy tàu phục vụ đợt lễ 2-9

Ngày 19-8, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội metro) có thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu metro trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Trong các ngày 21, 24, 27 và 29-8: Các đoàn tàu sẽ chạy từ 5 giờ 30 phút đến 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30-8: Tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ từ 5-8 giờ; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1-9: Tàu hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 24 giờ (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ), giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Tuyến metro Cát Linh- Hà Đông sẽ tăng giờ chạy tàu để phục vụ người dân đi lại dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 2-9: Tàu hoạt động liên tục từ 0 giờ đến 22 giờ, giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4 giờ 30 phút -7 giờ 30 phút và 11 giờ -14 giờ 30 phút); các khung giờ khác giãn cách 10 phút/chuyến.

Hà Nội metro khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.

Hiện nay, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vận chuyển khoảng 45.000 lượt khách/ngày; tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy vận chuyển khoảng 15.000-20.000 lượt khách/ngày.

NGUYỄN QUỐC