Khắc phục và tiếp tục theo dõi hố sụt lún trên quốc lộ 49

Sáng 14-12, Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế tiến hành đào mở rộng để đắp cấp phối và đầm chặt lại hố sụt lún trên quốc lộ 49 tại vị trí Km32+200, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền, TP Huế mà Báo SGGP đã thông tin.

Xử lý hố sụt lún bất thường trên quốc lộ 49

Đại diện Công ty CP quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi đắp cấp phối và đầm lại, đơn vị sẽ theo dõi xem tình trạng sụt lún có tiếp diễn hay không để sớm hoàn thiện mặt bằng, thuận tiện lưu thông. Trường hợp vẫn tiếp tục xảy ra sụt lún, đơn vị sẽ đào rộng hơn và kiểm tra các vị trí xung quanh để có phương án khắc phục kịp thời.

Khu vực này từng xảy ra sạt lở núi vào năm 2023. Bên cạnh điểm sụt lún hiện tại có một cống ngầm chảy ra sông Tả Trạch. Sụt lún nhiều khả năng do phía dưới có mạch nước ngầm tạo nên lỗ hổng trong tầng đất gây ra. Hiện tại công ty vẫn đang tiếp tục tìm hiểu để xác định chính xác nguyên nhân gây sụt lún.

Trước đó, vào trưa 13-12, tại Km32+200 quốc lộ 49 xuất hiện hố sụt lún nói trên, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính quyền xã Bình Điền phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) đã có mặt kịp thời để đặt biển cảnh báo và tổ chức cảnh giới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua địa điểm này.

