Xã hội

Giao thông

An Giang “chạy nước rút” trước ngày thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

SGGPO

Những ngày này, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.

Đến nay, sản lượng thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đạt 67,20%, tương ứng giá trị sản lượng thực hiện khoảng 5.638 tỷ đồng
Hiện các nhà thầu đang khẩn trương triển khai đắp cát nền đường, lu lèn nền đường tuyến chính, thi công đắp mái taluy...
Công nhân Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn rải đá mi tạo phẳng mặt đường trên công trường

Dự án thành phần 1, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) có tổng chiều dài trên 57km. Trong đó, đoạn qua tỉnh An Giang dài trên 56,4km, với tổng mức đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng.

Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trên công trường
Không khí thi công khẩn trương để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12
Công nhân vận chuyển bê tông nhựa mặt đường tại công trường
Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời để đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc

Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bố trí “3 ca, 4 kíp”, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”; tăng cường thiết bị, phương tiện máy móc và nhân lực để kịp thông xe kỹ thuật, dự kiến tổ chức ở nút giao ĐT 941, tại xã Vĩnh An vào ngày 19-12.

Công nhân rải bê tông nhựa mặt đường
Xe lu bê tông nhựa mặt đường
Cán bộ Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn giám sát công tác rải bê tông nhựa trên công trường
Xe cuốc đắp taluy đường
Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, chủ đầu tư dự án đang theo dõi sát tiến độ triển khai thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công
NAM KHÔI

Từ khóa

cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tỉnh An Giang 3 ca 4 kíp

