An Giang “chạy nước rút” trước ngày thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
SGGPO
Những ngày này, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12.
Dự án thành phần 1, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) có tổng chiều dài trên 57km. Trong đó, đoạn qua tỉnh An Giang dài trên 56,4km, với tổng mức đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng.
Thời điểm này đang là giai đoạn nước rút. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bố trí “3 ca, 4 kíp”, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”; tăng cường thiết bị, phương tiện máy móc và nhân lực để kịp thông xe kỹ thuật, dự kiến tổ chức ở nút giao ĐT 941, tại xã Vĩnh An vào ngày 19-12.