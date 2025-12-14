Xã hội

Phú Thọ: Sạt lở Quốc lộ 6, 3 người bị vùi lấp

Tới nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, song đã biến dạng nên chưa xác định được danh tính.

Hiện trường sạt lở
Hiện trường sạt lở

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14-12, tại Km124+300 Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ sạt lở đất đá.

Tính đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng bước đầu xác nhận có 3 người bị vùi lấp (gồm 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường; 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định được danh tính).

Đoạn video ghi lại vụ việc

Trước đó, camera hành trình ghi nhận, thời điểm sạt lở có 2 người đứng bên ta luy bị vùi lấp. Một người đi xe máy tới đoạn đường trên cũng bị lượng lớn đất đá đè xuống. 

Trước vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, khẩn trương khắc phục sự cố và tổ chức phân luồng từ xa nhằm sớm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên tuyến.

Tại hiện trường, các đơn vị đã huy động máy xúc, máy đào để tập trung cứu nạn. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đường bộ 222 điều động thêm 2 máy đào để tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ công tác khắc phục.

Đến thời điểm gần 19 giờ cùng ngày, vị trí nạn nhân đi xe máy đã được lực lượng chức năng tiếp cận, công tác gỡ và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm đang được triển khai khẩn trương, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người.

Tại hiện trường, khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng trên 1.000 m³. Mặc dù khối lượng không quá lớn, song do phải vừa tập trung cứu nạn vừa tổ chức dọn dẹp trong điều kiện địa hình phức tạp, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm 19 giờ, sau khi lực lượng chức năng tổ chức dọn dẹp bước đầu và bảo đảm các điều kiện an toàn cần thiết, tuyến đường đã được cho phép lưu thông trở lại đối với xe con và xe khách; các phương tiện khác tiếp tục được điều tiết, phân luồng theo phương án đã triển khai.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân
Do khối lượng đất đá rất lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn
Một chiếc xe máy bị đá đè
