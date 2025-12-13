Xuất hiện hố sụt lún trên quốc lộ 49, uy hiếp an toàn giao thông

Tối 13-12, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, đặt biển cảnh báo tại khu vực sụt lún để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Xuất hiện hố sụt lún trên quốc lộ 49, uy hiếp người tham gia giao thông

Tối 13-12, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận hố sụt lún xuất hiện trên tuyến quốc lộ 49.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân phát hiện hố sụt lún tại vị trí Km32+200, đoạn qua thôn Tân Thọ, xã Bình Điền. Hố sụt lún nằm sát mép đường, rộng khoảng 40cm, độ sâu chưa xác định, có nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) phối hợp với chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành xử lý tạm thời vị trí sụt lún và bố trí lực lượng túc trực để hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn.

UBND xã Bình Điền khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực trên giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian chờ khắc phục triệt để sự cố.

VĂN THẮNG