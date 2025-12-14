Thủ tướng kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Chiều 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã đi kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị chuyến bay đầu tiên tới sân bay Long Thành ngày 19-12-2025

Đây là lần thứ 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Long Thành.

Thủ tướng động viên cán bộ, chuyên gia, người lao động tại công trường sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, ngày 19-12, sân bay sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên.

Sau khi đi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các bộ, ngành, tỉnh Đồng Nai, các chủ đầu tư dự án cũng như các nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân.

Thủ tướng động viên các lực lượng thi công tại sân bay Long Thành

Đến nay có 8 hạng mục chính của dự án gồm: nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đường băng số 1, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống bồn chứa nhiên liệu và các tuyến đường ra vào sân bay đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, công trình nhà ga hành khách - “trái tim” của dự án và đài kiểm soát không lưu - “bộ óc” điều hành bay đã cơ bản hoàn thành để máy bay có thể cất, hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Thủ tướng làm việc với các đơn vị tại nhà điều hành dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, thi công “3 ca, 4 kíp”, làm ngày, làm đêm để hoàn thành các hạng mục công việc phục vụ cho lễ đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19-12. Quân khu 7 phối hợp với ACV điều động lực lượng quân đội hỗ trợ thi công các hạng mục đảm bảo phục vụ chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai.

