Hà Nội, Bắc bộ và Thanh Hóa cần đề phòng mưa to

Nước sông Bắc Vọng lên nhanh tại xã Quang Trung (tỉnh Cao Bằng) sáng 29-6. Ảnh: BỘ CHQS TỈNH CAO BẰNG

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, từ chiều tối 29-6 đến khoảng ngày 1-7, khu vực Hà Nội và Bắc bộ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại vùng núi, trung du Bắc bộ, Quảng Ninh và Hải Phòng, lượng mưa phổ biến 70-150mm. Một số nơi thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên có thể mưa trên 300mm.

Sáng 29-6, lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân sơ tán đồ đạc do mưa lớn tại xã Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Ảnh: BỘ CHQS TỈNH CAO BẰNG

Các khu vực còn lại của Bắc bộ và Thanh Hóa có thể có lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tại Hà Nội, tối và đêm 29-6 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 1-7, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng thu hẹp về khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ. Từ khoảng ngày 2-7, mưa lớn giảm nhanh. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 30-6, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 1-7, nắng nóng tại Trung bộ có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra cục bộ với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 35 độ C.

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