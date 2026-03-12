Rực rỡ cờ hoa tại những điểm bầu cử đặc biệt ở Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội có hơn 1.450 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có nhiều khu vực bỏ phiếu đặc biệt. Tất cả đang khẩn trương hoàn tất các khâu để chuẩn bị chào đón “Ngày hội non sông”.

Những ngày này, tại nhiều địa điểm mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Thủ đô, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Dọc các tuyến phố và trong khuôn viên các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát, giúp người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu thông tin trước ngày bỏ phiếu.

Phía ngoài di tích lịch sử số 48 Hàng Ngang được trang trí rực rỡ cờ hoa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khu vực ghi phiếu và bỏ phiếu ở phía trong di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Một trong những điểm bầu cử đặc biệt là ngôi nhà di tích lịch sử tại số 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Tại đây, khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng bên trong không gian di tích. Bảng niêm yết danh sách cử tri đặt gần lối ra vào, giúp người dân dễ dàng theo dõi thông tin.

Một người dân địa phương theo dõi thông tin về các ứng cử viên được niêm yết tại điểm bỏ phiếu số 48 Hàng Ngang. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cách đó không xa, Đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc, một ngôi đình cổ nổi tiếng cũng được bố trí làm khu vực niêm yết thông tin bầu cử. Trong không gian kiến trúc truyền thống, các bảng danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được sắp xếp gọn gàng, hài hòa với cảnh quan di tích. Người dân khi đến sinh hoạt cộng đồng hoặc tham quan đều có thể thuận tiện tiếp cận thông tin liên quan đến cuộc bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 10 tại Đình Kim Ngân, phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Khu vực bỏ phiếu trang trọng được đặt trong sân Đình Kim Ngân. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Bên cạnh các di tích lịch sử, nhiều trường học tại khu vực trung tâm cũng được lựa chọn làm khu vực bỏ phiếu. Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực cổng trường và sân trường được trang hoàng nổi bật với cờ, băng rôn, áp phích tuyên truyền về ngày bầu cử. Bên trong khu vực bỏ phiếu, bàn ghế, hòm phiếu, khu vực phát phiếu và nơi viết phiếu đã được bố trí đầy đủ, gọn gàng, bảo đảm đúng quy định.

Người dân Hà Nội nghiên cứu về người ứng cử ĐBQH và HĐND. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, khu vực hướng dẫn cử tri cùng các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự đều được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong ngày bầu cử.

* Đặc khu Bạch Long Vĩ sẽ tổ chức bầu cử ngày 14-3

Chiều 12-3, đại diện UBND đặc khu Bạch Long Vĩ thông tin, Bạch Long Vĩ là đơn vị duy nhất của TP Hải Phòng đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia phê duyệt phương án tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố sớm hơn 1 ngày (vào thứ 7, ngày 14-3).

Danh sách người ứng cử được niêm yết đầy đủ ở đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Bầu cử đặc khu Bạch Long Vĩ, những ngày vừa qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được chính quyền và các ban ngành đặc khu Bạch Long Vĩ triển khai chu đáo, đồng bộ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng kiểm tra các khu vực bỏ phiếu trên đặc khu Bạch Long Vĩ. Ảnh: VĂN TUẤN

Các lực lượng chức năng trên đảo đẩy mạnh tuyên truyền cho cử tri, nhân dân về ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử, đồng thời chú trọng tuyên truyền cho ngư dân đang khai thác thủy, hải sản chung quanh vùng biển Bạch Long Vĩ nắm được thông tin để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Tại 2 điểm bầu cử của đặc khu Bạch Long Vĩ, việc trang trí khánh tiết, lắp dựng pano, áp phích hay treo cờ đã cơ bản được hoàn tất.

Cuộc bầu cử năm nay, Bạch Long Vĩ là đơn vị có những điểm đặc biệt khi đây là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng tổ chức bầu cử vào ngày 14-3 tới, nơi đây chỉ bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố.

Theo Đại tá Đặng Văn Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, Phó Trưởng đoàn giám sát số 16 cho biết, đoàn sẽ giám sát trình tự, thủ tục bỏ phiếu trong ngày bầu cử và các tổ bầu cử địa phương. Hiện nay, đặc khu Bạch Long Vĩ cũng đã rà soát danh sách cử tri, bố trí đủ các hòm phiếu lưu động để phục vụ cử tri chưa thể vào bờ để bỏ phiếu.

Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) có 2 khu vực bỏ phiếu gồm khu vực bỏ phiếu số 1 (tại Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công đặc khu Bạch Long Vĩ) và khu vực bỏ phiếu số 2 (tại Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ), với tổng số cử tri tới thời điểm hiện tại là 860 người.

TIẾN CƯỜNG - ĐỖ TRUNG - VĂN TUẤN