Công an Hà Nội đồng loạt kiểm tra, bảo đảm an toàn khu vực bỏ phiếu

Ngày 12-3, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, dẫn đầu đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại một số khu vực bỏ phiếu ở các phường Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương và Tây Mỗ.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Công an TP Hà Nội nghe báo cáo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời làm rõ việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Theo đó, các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để phục vụ bầu cử.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chủ trì các buổi làm việc, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bầu cử

Đại diện các đơn vị cũng làm rõ các giải pháp mà lực lượng công an cơ sở đã triển khai nhằm xử lý 5 điểm nghẽn theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, trong đó có 2 nội dung liên quan đến trật tự đô thị và ùn tắc giao thông do lực lượng công an chủ trì; đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời gắn với nhiệm vụ xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho các tổ bầu cử; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu

Trước đó, đoàn công tác cũng đã kiểm tra tại các điểm bầu cử thuộc các phường Phương Liệt, Khương Đình, Thanh Xuân, Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông và Kiến Hưng.

Tại các điểm này, đoàn tập trung đánh giá công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bố trí lực lượng bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, kiểm tra việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực xung quanh các điểm bầu cử.

TP Hà Nội hiện có hơn 6 triệu cử tri, với 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, Sở Nội vụ TP Hà Nội đã hướng dẫn UBND 126 xã, phường thành lập 4.097 tổ bầu cử; đồng thời hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao 55 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và 248 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đúng thời hạn quy định.

ĐỖ TRUNG