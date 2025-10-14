Hà Nội lần đầu đưa dịch vụ hành chính công lưu động phục vụ người dân

Sáng 14-10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức khai trương mô hình “Điểm Phục vụ hành chính công cộng đồng” nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, “Điểm Phục vụ hành chính công cộng đồng” là bước đột phá trong việc đưa dịch vụ hành chính công đến tận cơ sở, giúp người dân, đặc biệt là các khu vực xa trung tâm, vùng nông thôn, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công của thành phố.

Tại đây, xe dịch vụ công lưu động sẽ phục vụ người dân từ 8 giờ đến 11 giờ tại Nhà văn hóa thôn Đồi Dùng. Đây cũng là chuyến xe đầu tiên trong chuỗi hoạt động thí điểm của mô hình trên địa bàn Hà Nội.

Lần đầu tiên, TP Hà Nội tổ chức mô hình xe tiếp nhận thủ tục hành chính lưu động

Các chuyến xe tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ 1 - 2 chuyến/tuần tại nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là khu vực dân cư xa trung tâm, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn. Tại điểm phục vụ, người dân sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện và nộp hồ sơ hành chính ngay trên xe chuyên dụng, được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và tiện ích hiện đại.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý bao gồm những lĩnh vực thiết yếu như hộ tịch, đất đai, tài chính, lao động - thương binh và xã hội, cùng các dịch vụ hỗ trợ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua Bưu chính công ích. Đặc biệt, người dân còn được tư vấn pháp lý miễn phí, hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ đăng ký định danh điện tử VNeID, chữ ký số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng và nâng cao kỹ năng công nghệ cho người dân.

Dịch vụ công lưu động lần đầu đến xã Mỹ Đức làm thủ tục hành chính không chỉ mang ý nghĩa phục vụ thiết thực mà còn là minh chứng cho tư duy hành chính mở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động cải cách và chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng và nhân rộng mô hình đến nhiều địa bàn khác trong thời gian tới, bảo đảm mọi người dân đều được phục vụ công bằng, thuận tiện và hiện đại.

KHÁNH NGUYỄN