Để phục vụ cử tri thực hiện bầu cử, thành phố Hà Nội đã triển khai bản đồ số các địa điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu trên toàn địa bàn qua ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi).

Ngay tại banner (đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội) hiển thị trên trang chủ của ứng dụng iHanoi, cử tri có thể truy cập trực tiếp để xem toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Ứng dụng iHanoi tích hợp bản đồ 1.451 điểm bầu cử phục vụ cử tri Thủ đô

Các điểm bầu cử được hiển thị trực quan bằng biểu tượng riêng trên bản đồ số, giúp cử tri dễ dàng nhận biết vị trí các điểm bỏ phiếu xung quanh khu vực sinh sống. Bản đồ được thiết kế với nhiều công cụ tìm kiếm linh hoạt, cho phép tra cứu theo tên địa điểm, địa chỉ hoặc tổ dân phố. Người dân có thể lọc theo xã, phường hoặc xem danh sách toàn bộ các khu vực bỏ phiếu, từ đó nhanh chóng xác định địa điểm phù hợp với nơi cư trú.

Với bản đồ số này, người dân dễ dàng tra cứu thông tin điểm bỏ phiếu chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh. Khi bấm chọn từng điểm bầu cử, bản đồ sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết gồm tên khu vực bỏ phiếu, địa điểm tổ chức bỏ phiếu, địa chỉ cụ thể, phạm vi các tổ dân phố thuộc khu vực bỏ phiếu và thông tin liên hệ tại địa phương.

Từ đó, người dân có thể sử dụng chức năng chỉ đường di chuyển thuận tiện đến địa điểm bỏ phiếu gần nhất. Tính năng này giúp cử tri chủ động nắm bắt thông tin và chuẩn bị tốt cho việc tham gia bầu cử.

