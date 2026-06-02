Mua xăng dầu gặp “bất thường”, người dân có thể báo qua ứng dụng “Quanh tôi”

Bộ Công thương vừa ra mắt ứng dụng giúp người dân báo cáo, phản ánh những vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng.

Chiều 2-6, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Công thương đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi”, cho phép người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, gửi phản ánh vi phạm, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân.

Một trong những chức năng trọng tâm của ứng dụng là tạo kênh để người dân tham gia giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thông qua ứng dụng, người tiêu dùng có thể gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Người dân có thể báo cáo cây xăng vi phạm thông qua ứng dụng. Ảnh: DMS

Những phản ánh của người tiêu dùng được chuyển đến cơ quan quản lý để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Người tiêu dùng cũng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh chức năng giám sát thị trường, ứng dụng này còn hỗ trợ người dân quản lý chi phí nhiên liệu cho phương tiện cá nhân. Người dùng có thể lưu thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí theo từng phương tiện.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước cho biết, ứng dụng có trên App Store và Google Play từ ngày 1-6. Thông qua bản đồ số tích hợp, người dùng có thể xác định cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường đến điểm bán, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng cũng như các loại nhiên liệu đang kinh doanh và giá bán.

Trong thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng như cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu và các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

PHÚC VĂN