Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu

Ngày 3-6, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 - năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bám sát, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị...

Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng nêu rõ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc lên kế hoạch chi tiết để xây dựng nội dung chuẩn bị báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, nhất là các dự thảo luật rất quan trọng về đất đai, đầu tư công, ngân sách nhà nước, đấu thầu, điện lực...

Thứ hai, nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách; xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội…

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 - năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm, trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động đối với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì áp dụng trở lại.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thứ ba, về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước…

Thứ tư, về nhóm nhiệm vụ phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI…

Bộ Công thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm...

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, sân bay Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ Năm APEC 2027.

Thủ tướng giao Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho nhân dân và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho nhân dân sau khám bệnh, cuối quý 2 phải đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đi vào hoạt động…

THANH HOA