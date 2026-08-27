TPHCM: Cam kết không để thiếu sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin về việc chuẩn bị trường lớp, sách giáo khoa, công tác chuẩn bị đầu năm học mới.

Chiều 27-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo

Sẵn sàng cho năm học mới

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên hơn 2,6 triệu học sinh.

Thực hiện chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, tính đến ngày 20-8, thành phố đã có 49/53 dự án hoàn thành với 930/1.044 phòng học mới (đạt 89,08% tổng số phòng học mới của nhóm dự án hoàn thành trước ngày 5-9-2026).

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong thông tin tại họp báo

Về sách giáo khoa, sở đã làm việc với nhà xuất bản để thông tin công khai địa chỉ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa; chỉ đạo các trường phối hợp nhà xuất bản trong việc trang bị sách giáo khoa cho mượn theo kế hoạch và hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký mua sách giáo khoa tại trường. Qua làm việc, nhà xuất bản cam kết trước ngày khai giảng (ngày 5-9) sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, lễ khai giảng sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 5-9. Tại TPHCM, điểm cầu chính tại Trường THPT Trần Khai Nguyên. Sở GD-ĐT TPHCM đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TPHCM đề xuất danh sách lãnh đạo TPHCM tham dự khai giảng tại các trường.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong khẳng định, đến thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, nguồn lực, giáo viên và tất cả các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới 2026-2027.

Hơn 5.940 Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân

Tại họp báo, ông Lý Minh Tuân, Trưởng Phòng Kinh tế số - Xã hội số, Sở KH-CN TPHCM, cho biết phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tại TPHCM đang từng bước đi vào chiều sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Trong giai đoạn 2025-2026, thành phố đã tổ chức 546 lớp/khóa bồi dưỡng với sự tham gia của 77.741 lượt người; có hơn 7.900 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Trưởng Phòng Kinh tế số - Xã hội số (Sở KH-CN TPHCM) Lý Minh Tuân thông tin tại họp báo

TPHCM hiện có 5.947 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 168 phường, xã, đặc khu với khoảng 29.000 thành viên. Khoảng 80 địa phương đã thành lập các đội hình bình dân học vụ số hoặc mô hình tương đương để trực tiếp hướng dẫn người dân. Nhiều địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, sát nhu cầu thực tiễn như: mô hình truyền thông và trải nghiệm trực quan - ngày hội “Điểm chạm số 2026”; “Cà phê số”; “Trạm công dân số”... Theo thống kê, ứng dụng Công dân số TPHCM đã thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác, với 691.042 lượt cài đặt và sử dụng thực tế.

Sở KH-CN đánh giá phong trào mang lại những chuyển biến tích cực và thực chất, người dân đang chuyển từ tâm lý e ngại sang chủ động dùng VNeID, thanh toán không tiền mặt và nộp hồ sơ trực tuyến; từng bước đưa AI và công nghệ thông tin vào phục vụ công vụ chuyên nghiệp.

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về chuyển đổi số, kỹ năng số và phong trào “Bình dân học vụ số”; ưu tiên phổ cập kỹ năng số cho học sinh, người lao động, người cao tuổi, người yếu thế; tiếp tục hoàn thiện học liệu số, đa dạng hóa hình thức đào tạo; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng…

CẨM TUYẾT