Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện cao gia tăng nguy cơ cháy nổ

Ngày 23-6, nắng nóng bao trùm miền Bắc và miền Trung. Nhiều trạm đo ghi nhận nền nhiệt rất cao, trong đó một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ xấp xỉ 39-40 độ C.

Đường phố ở Hà Nội thưa vắng xe cộ lưu thông vào buổi trưa do nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày 23-6 tập trung từ khoảng 11 giờ đến 16 giờ. Tại vùng núi Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trạm Chi Nê (Phú Thọ) ghi nhận 37,8 độ C.

Tại trung du và đồng bằng Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiều nơi vượt 38 độ C. Trạm Láng (Hà Nội) ghi nhận 38,8 độ C; Phủ Lý (Ninh Bình) 38,5 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) và Đông Hà (Quảng Trị) cùng đạt 39,2 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn nhiệt độ dự báo khoảng 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa. Do đó, nhiệt độ thực tế tại Hà Nội có thể vượt 42 độ C vào buổi trưa, trên đường phố.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, từ khoảng 12 giờ đến 15 giờ, lượng phương tiện lưu thông trên đường phố tại Hà Nội giảm rõ rệt. Hầu hết người dân phải che kín bằng áo chống nắng, khẩu trang... khi ra đường. Nhiều công trình điều chỉnh thời gian thi công, tập trung làm việc vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều để giảm ảnh hưởng của nắng nóng.

Về nhu cầu sử dụng điện, theo dữ liệu của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), phụ tải toàn hệ thống trong ngày 23-6 duy trì ở mức cao, tiến sát ngưỡng 55.000MW. NSMO dự báo ngày 24-6 hệ thống điện cần huy động khoảng 51.270MW vào cao điểm trưa và 50.115MW vào cao điểm tối.

Ngành điện lực khuyến cáo người dân nên bật điều hòa ở mức 27 độ C kết hợp quạt làm mát để tiết kiệm điện và phòng ngừa sự cố. Ảnh: EVN

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nắng nóng gay gắt cùng độ ẩm không khí thấp (phổ biến 45-55%) làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng qua vệ tinh, có khoảng 840 khu vực trên cả nước đang ở mức nguy cơ cháy rừng.

Các địa phương đã tăng cường lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời siết chặt công tác tuần tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy rừng. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo nắng nóng kéo dài kết hợp nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, chập điện...

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 24 và 25-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng dịu dần từ ngày 26-6, trong khi nắng nóng ở Trung bộ còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

PHÚC HẬU