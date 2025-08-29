Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Tổng duyệt A80

Sáng 29-8, Công an TP Hà Nội thông tin phương án phân luồng, cấm đường, hạn chế phương tiện phục vụ Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Thời gian áp dụng: từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.

Cấm triệt để mọi phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Người dân xem diễu binh, diễu hành trên phố Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm), gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18).

Các tuyến đường nằm trong các vành đai - Đường Vành đai I: đê Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - La Thành - Cầu Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - An Dương Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Đê 401 - đê Nguyễn Khoái. - Đường Vành đai II: cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Láng - đường Bưởi trên cao - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy. - Đường Vành đai III: Quốc lộ 1 - cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Hoàng Liệt - cầu cạn Pháp Vân - Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Võ Văn Kiệt.

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...;

Hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông không dừng, đỗ xe trên cầu, cầu vượt, các tuyến cấm/tạm cấm, đồng thời chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, thông suốt.

Tin liên quan Hà Nội: Thông tin mới nhất về phân luồng giao thông ngày 21-8

ĐỖ TRUNG