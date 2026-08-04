Vũng Tàu giữ du khách bằng kinh tế đêm

Xác định kinh tế đêm là một trong những dư địa tăng trưởng của du lịch, phường Vũng Tàu đang từng bước quy hoạch không gian, phát triển các sản phẩm kết nối chuỗi dịch vụ ven biển. Bám sát định hướng này, các doanh nghiệp du lịch đã mạnh dạn đầu tư sản phẩm mới.

Đêm cuốn hút ở mọi nẻo đường

Khi những dãy đèn ven biển Vũng Tàu bắt đầu rực sáng, trên đỉnh Núi Lớn, một hành trình khám phá thiên nhiên mới cũng bắt đầu. Đây là hành trình trong tour Night Safari do Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu - Hồ Mây Park tổ chức. Dù đưa vào khai thác cách đây hơn một năm nhưng đã thu hút rất đông người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Chị Lê Thị Hải Yến, du khách đến từ Thái Nguyên, chia sẻ cảm nghĩ: “Night Safari được xây dựng theo hướng giáo dục trải nghiệm. Mỗi điểm dừng chân đều gắn với những câu chuyện về tập tính sinh học, khả năng thích nghi, vai trò của từng loài trong hệ sinh thái và thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học. Cách tiếp cận trực quan này giúp du khách, đặc biệt là trẻ em, hiểu hơn về thiên nhiên và hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Khách du lịch tham gia lễ hội ẩm thực tại phường Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đại diện Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu - Hồ Mây Park (phường Vũng Tàu), bám sát định hướng phát triển du lịch và kinh tế đêm của địa phương, thời gian qua, doanh nghiệp đã đầu tư thêm các sản phẩm trải nghiệm. Những hoạt động mới đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Từ sự xuất hiện của các sản phẩm du lịch mới, hệ sinh thái dịch vụ phục vụ kinh tế đêm tại phường Vũng Tàu ngày càng đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn cho du khách. Đến Vũng Tàu vào buổi tối, du khách có thể dạo bộ dọc Bãi Sau, ghé công viên Thùy Vân, check-in tại tháp Tam Thắng, kết hợp thưởng thức âm nhạc và ẩm thực.

Không khí về đêm cũng lan tỏa sang các tuyến phố Hoàng Hoa Thám, Đồ Chiểu, Nguyễn Trường Tộ, Lê Lợi, nơi hàng loạt quán cà phê, nhà hàng, quán ăn sáng đèn đến khuya. “Tôi từng nghĩ Vũng Tàu chỉ đẹp vào ban ngày, nhưng đến tối mới thấy thành phố có sức hút rất riêng. Sau khi ăn hải sản, cả gia đình vẫn còn nhiều lựa chọn để đi dạo, uống cà phê, mua sắm mà không hề thấy buồn chán”, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, du khách đến từ Hà Nội, cho biết.

Trên tầng thượng nhiều khách sạn ven biển Vũng Tàu, các sky bar cũng trở thành điểm hẹn của du khách. Sự kết nối giữa lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí đang từng bước hình thành chuỗi dịch vụ kinh tế đêm tương đối hoàn chỉnh, góp phần đưa du lịch Vũng Tàu phát triển theo hướng nâng cao giá trị trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Hình thành trục du lịch biển ngày - đêm

Theo các chuyên gia, phát triển kinh tế đêm bền vững cần dựa trên ba trụ cột: không gian công cộng mở, hệ thống sản phẩm đặc sắc, chuỗi trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách. Định hướng phát triển du lịch ban đêm của Việt Nam cũng xác định các nhóm sản phẩm chủ lực gồm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao - chăm sóc sức khỏe, mua sắm - giải trí, tham quan và ẩm thực đêm. Với đường bờ biển dài, cảnh quan đa dạng cùng hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ, phường Vũng Tàu đang có nhiều lợi thế để phát triển đồng bộ các sản phẩm này.

Những lợi thế đó đang được địa phương từng bước chuyển hóa thành hệ sinh thái dịch vụ kéo dài từ ngày sang đêm để phục vụ du khách. Từ sáng sớm đến tối muộn, các cung đường ven biển, công viên và bãi cát luôn nhộn nhịp người dân, du khách chạy bộ, đạp xe, tập yoga; trên mặt biển là các hoạt động chèo SUP, lướt ván, bơi biển.

Hệ thống spa, chăm sóc sức khỏe tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cùng các nhà hàng, quán cà phê, phố ẩm thực, chợ đêm, trung tâm thương mại hoạt động đến khuya, đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí. Đáng chú ý, cung đường ven biển Trần Phú - Thùy Vân kết nối Bãi Dâu - Bãi Trước - Bãi Sau cũng có thêm nhiều sản phẩm giải trí về đêm gắn với cảnh quan biển và di sản.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, trên cung đường Trần Phú - Thùy Vân, địa phương sẽ chọn khu vực Thùy Vân - Quảng trường biển - tháp Tam Thắng làm hạt nhân phát triển kinh tế đêm. Cùng với việc quy hoạch phố đi bộ, phố ẩm thực và không gian biểu diễn nghệ thuật, địa phương sẽ kiểm soát chặt các yếu tố về cảnh quan, môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Kinh tế đêm đang trở thành động lực tăng trưởng mới của phường Vũng Tàu, góp phần gia tăng giá trị cho ngành dịch vụ - du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Những ngày cao điểm, lượng khách đạt khoảng 73.000 lượt. Thời gian lưu trú kéo dài cùng mức chi tiêu của du khách tăng đã góp phần đưa doanh thu các ngành kinh tế trên địa bàn đạt gần 20.700 tỷ đồng.

QUANG VŨ