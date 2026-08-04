Kết nối giá trị, nâng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam

Saigontourist Group vừa ký kết hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, Becamex Group và IPPG và công bố mạng lưới đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2030, với chủ đề “Kết nối giá trị - Đồng hành phát triển - Kiến tạo tương lai”. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm thành lập Saigontourist Group (1-8-1975 – 1-8-2026).

Đoàn khách quốc tế tham quan Hội trường Thống Nhất (TPHCM) do Lữ hành Saigontourist thực hiện

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi ký kết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, cho biết mở rộng hợp tác là lựa chọn chiến lược nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng, hướng đến phát triển bền vững. Giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp tập trung phát triển hệ sinh thái du lịch - dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và dữ liệu; mở rộng hợp tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế du lịch TPHCM và Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa và Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa ký kết hợp tác chiến lược

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao mô hình liên kết của Saigontourist Group, đồng thời đề nghị các bên sớm cụ thể hóa các thỏa thuận, khẳng định thành phố sẽ tạo điều kiện phát triển các mô hình hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Saigontourist Group ký kết hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, Becamex Group và IPPG. Các bên sẽ phối hợp phát triển sản phẩm, quảng bá điểm đến, thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối hàng không - du lịch - thương mại - dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh.

Tổng Giám đốc Saigontourist Group Cao Văn Chóng (trái) và Tổng Giám đốc Tập đoàn IPPG Lê Hồng Thủy Tiên ký kết hợp tác chiến lược

Theo bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn IPPG, doanh nghiệp sẽ đưa hệ sinh thái bán lẻ hàng hiệu, hàng miễn thuế, ẩm thực, dịch vụ hàng không và các dự án outlet vào chương trình hợp tác với Saigontourist Group cùng các đối tác. Đồng thời, phát huy mạng lưới 138 thương hiệu quốc tế để quảng bá TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung, hướng đến tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới cho du khách.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức công bố "Mạng lưới đối tác chiến lược giai đoạn 2026-2030". Các doanh nghiệp cam kết chia sẻ nguồn lực, dữ liệu, kinh nghiệm quản trị, cùng triển khai các dự án và chuỗi giá trị mới trên tinh thần đồng hành, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch và kinh tế dịch vụ TPHCM cũng như du lịch Việt Nam.

THI HỒNG