Bờ kè sắc màu tạo sức hút mới cho biển Mũi Né

Những khối bê tông chắn sóng và bờ kè đá ven biển phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, được khoác lên những gam màu rực rỡ, tạo thành điểm check-in mới thu hút đông đảo người dân, du khách.

Những ngày đầu tháng 8, dọc tuyến bờ biển phường Phú Thủy, hàng loạt khối bê tông chắn sóng và bờ kè đá vốn mang màu xám xi măng đã trở thành những mảng màu nổi bật giữa vùng biển Mũi Né.

Du khách check-in tại bờ kè bãi đá Ông Địa. Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại bãi đá Ông Địa, các khối bê tông ba chân xếp lớp hướng ra biển được sơn nhiều màu tươi sáng, nhìn từ xa như một dải cầu vồng men theo bờ biển. Khu vực này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh.

Những khối bê tông vô tri bỗng trở nên sống động. Ảnh: TIẾN THẮNG

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần thứ hai chị đến Mũi Né nhưng cảm nhận hoàn toàn khác. Trước đây khu vực khá đơn điệu, còn nay màu sắc hài hòa với biển và bầu trời khiến không gian trở nên sinh động, dễ dàng chụp được những bức ảnh đẹp.

Rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo UBND phường Phú Thủy, việc sơn các khối bê tông chắn sóng là một hạng mục thuộc dự án Công viên bãi đá Ông Địa, được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa khoảng 11 tỷ đồng.

Những khối đá ở bờ kè tạm cũng được trang hoàng với đủ màu sắc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Cách đó không xa, lối xuống biển gần khách sạn Cà Ty cũng được làm mới. Những tảng đá của tuyến kè tạm hai bên lối đi được sơn nhiều màu nổi bật, tạo không gian trải nghiệm khác lạ giữa biển, cát và nắng. Mỗi ngày, hàng trăm lượt người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Ảnh: TIẾN THẮNG

Anh Lê Minh Hoàng, du khách đến từ TPHCM, nhận xét việc tận dụng các khối bê tông, tảng đá chắn sóng để tạo điểm nhấn là ý tưởng sáng tạo, không cần xây dựng công trình lớn nhưng vẫn có thể tạo ra sản phẩm du lịch mới.

Khung cảnh rực rỡ sắc màu. Ảnh: TIẾN THẮNG

Nhiều du khách nước ngoài khi đi qua khu vực cũng bất ngờ trước diện mạo mới của bờ kè biển, thích thú chụp ảnh, quay video.

Du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên bờ biển. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, cho biết sau khi hoàn thành, các hạng mục nhanh chóng trở thành điểm tham quan, check-in thu hút du khách, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho không gian ven biển địa phương.

Việc làm mới các công trình ven biển bằng màu sắc góp phần hình thành thêm những điểm dừng chân hấp dẫn với kinh phí không quá lớn, nhưng mang lại hiệu quả rõ nét trong thu hút du khách, làm phong phú sản phẩm du lịch của Phú Thủy và Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

TIẾN THẮNG