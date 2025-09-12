Xã hội

Hà Tĩnh: Một người dân bị sét đánh tử vong

Tối 12-9, ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên bị sét đánh tử vong.

Gia đình và địa phương chuẩn bị lễ mai táng cho nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, anh N.N.H. (sinh năm 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân) đang cắm sạc điện thoại ở nhà để sử dụng trong lúc trời mưa thì bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn tới tử vong.

Vụ việc sau đó được gia đình phát hiện, trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận thông tin, chiều tối cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân đã chỉ đạo lãnh đạo xã, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, động viên, thăm hỏi và hướng dẫn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

