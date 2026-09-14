Bắt nghi phạm vụ một người tử vong, hai người bị thương ở xã Phước Hải

Sáng 14-9, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trí Hào (25 tuổi, ngụ xã Phước Hải), nghi phạm trong vụ một người tử vong, hai người bị thương tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, hơn 18 giờ ngày 13-9, Hào cầm dao đến một căn nhà ở ấp Tân Hội, xã Phước Hải, chém nhiều nhát khiến ông P.H.T. (72 tuổi) tử vong tại chỗ. Vợ ông T. và anh N.V.L. (34 tuổi, con rể ông T.) cũng bị chém khi can ngăn.

Hiện trường vụ án mạng ở xã Phước Hải

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an xã Phước Hải khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Khuya cùng ngày, Hào bị bắt khi lẩn trốn tại phường Long Hương.

Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Vợ ông T., 58 tuổi, bị hai vết thương vùng đầu, gây nứt sọ, tụ máu ngoài màng cứng và đã được xử lý vết thương. Anh L. bị nhiều vết thương ở tay, chân, vai, trong đó có vết thương làm đứt gân tay; đã được phẫu thuật, tiếp tục theo dõi.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tạm giữ Hào để điều tra về hành vi giết người, tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

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