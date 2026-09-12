Tìm nạn nhân trong vụ lừa đảo qua "hợp đồng kỳ nghỉ"

Công an TPHCM đang điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam và thông báo tìm các nạn nhân, bị hại từng ký hợp đồng, nộp tiền cho công ty này.

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam (số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM), liên quan hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phòng PC03 thông báo tìm kiếm các cá nhân, bị hại từng ký hợp đồng, nộp tiền cho Công ty TNHH Holidays Việt Nam để phối hợp làm rõ vụ án, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Holidays Việt Nam do V.T.T đứng tên Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC03 đã kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động là các chi nhánh của công ty này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thành lập doanh nghiệp dưới danh nghĩa góp vốn đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Nhân viên công ty tiếp cận khách hàng bằng hình thức mời tham dự các sự kiện, giới thiệu quà tặng, voucher lưu trú, vé máy bay và đưa ra những cam kết về khả năng sinh lời.

Tại các buổi hội thảo, nhân viên sử dụng video clip, catalogue và ứng dụng di động “Holidays Vietnam” để giới thiệu về mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trong và ngoài nước, qua đó tạo niềm tin để khách hàng ký kết hợp đồng và thanh toán tiền.

Theo Phòng PC03, khi khách hàng đã đóng tiền nhưng có nhu cầu tất toán, chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn do không sử dụng được dịch vụ, các nhân viên tiếp tục đưa ra nhiều cách thức để giữ khách hoặc thuyết phục khách hàng đóng thêm tiền.

Trong đó, quản lý và nhân viên kinh doanh có thể đóng vai người cùng góp vốn, giới thiệu về khách hàng nước ngoài, khách hàng khác hoặc đối tác có nhu cầu mua lại hợp đồng với giá cao. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng sau đó không thực hiện được.

Ngày 17-6, PC03 đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố 12 bị can. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo kịch bản bán hàng tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 đề nghị những người đã ký hợp đồng nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ hoặc các thỏa thuận liên quan với Công ty TNHH Holidays Việt Nam và đã thanh toán tiền, nếu thuộc các trường hợp được nhân viên tư vấn chuyển nhượng, bán lại, cho thuê, đầu tư sinh lời; được mời mua thêm hoặc nâng cấp hợp đồng; mua nhiều hợp đồng với lý do có người cần mua lại; hoặc được nhân viên, quản lý giả danh cùng đầu tư, đồng hành, quẹt thẻ tạo lòng tin, đến trình báo.

Cơ quan điều tra cũng tìm những người đã thanh toán tiền nhưng không được thực hiện quyền nghỉ dưỡng, không được chuyển nhượng, bán lại hoặc hoàn tiền như nội dung tư vấn, cam kết; hoặc có tài liệu, chứng cứ về việc bị cung cấp thông tin không đúng sự thật để ký hợp đồng và giao tiền.

Khi liên hệ, người dân cần chuẩn bị đơn cùng hợp đồng, phụ lục hợp đồng, phiếu thu, chứng từ chuyển khoản, sao kê ngân hàng, tin nhắn, email, file ghi âm, hình ảnh, tài liệu quảng cáo và các tài liệu liên quan (nếu có). Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp dân PC03, số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM. Trường hợp cần trao đổi thêm, liên hệ điều tra viên Lê Thị Kim Âu (Đội 7 - PC03), số điện thoại 0982.020.017.

NGUYỄN TÂN